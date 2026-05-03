Timmy, la ballena jorobada, liberada en el mar del Norte

La ballena jorobada Timmy, que ha varado en varias ocasiones en el mar Báltico y cuyas vicisitudes han seguido los medios de comunicación de Alemania, nada ya en el mar del Norte.

Según ha informado Karin Walter-Mommert, de la iniciativa privada de rescate, el animal abandonó el sábado 2 de mayo por la mañana, hacia las 8:45, la barcaza con la que había sido remolcado hasta el mar del Norte. La ballena nada ahora por sus propios medios y en libertad y, al menos por el momento, también en la dirección correcta.

Seguimiento por GPS

La empresaria Walter-Mommert, impulsora de la iniciativa privada de rescate del mamífero, afirmó que se había observado a la ballena realizando lo que se conoce como "soplo", la exhalación característica de las ballenas tras una inmersión.

Al parecer, nadó inicialmente hacia el noroeste, que es la mejor ruta para llegar a la costa oeste de Noruega y, a lo largo de esta, dirigirse hacia el Ártico. A partir de ahora, se seguirá el rumbo de la ballena mediante señal de GPS.

​