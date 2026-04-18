Timmy, la ballena jorobada debilitada en el Báltico mientras Alemania intenta un rescate incierto

Durante semanas, un visitante inesperado ha mantenido en vilo a Alemania. Un rorcual jorobado –bautizado como "Timmy" por la prensa local– lucha por sobrevivir en las aguas poco profundas del mar Báltico, lejos de su hábitat natural y visiblemente debilitado.

Timmy, la ballena jorobada atrapada en el Báltico

Avistado por primera vez el 3 de marzo en la región, según AP, el cetáceo de entre 12 y 15 metros se adentró en un entorno hostil donde las probabilidades de regresar al Atlántico son muy bajas, según expertos citados por AP. El trayecto de vuelta implica recorrer varios cientos de kilómetros hasta el mar del Norte antes de alcanzar aguas abiertas.

Las razones de su presencia en el Báltico siguen sin estar claras. Algunos expertos apuntan a que pudo desviarse durante su migración o al seguir bancos de arenques, una hipótesis recogida por AP. Lo cierto es que, desde finales de marzo, el animal ha quedado varado en repetidas ocasiones en bancos de arena frente a la costa alemana. Según AFP, el ejemplar quedó atrapado cerca de Lübeck, logró liberarse brevemente y volvió a encallarse más al este.

Los intentos de rescate han tenido resultados limitados y solo lograron liberarlo temporalmente. Equipos de emergencia han desplegado embarcaciones policiales, excavadoras y botes inflables para ayudarlo a reflotar, pero el animal ha terminado varado de nuevo, cada vez más débil. Su estado actual es preocupante: según AP, respira con lentitud, apenas se mueve y presenta problemas en la piel asociados a la baja salinidad del Báltico.

Timmy, fenómeno mediático y social

La historia ha captado una atención masiva. Medios locales han emitido transmisiones en directo durante días, mientras miles de personas siguen cada novedad sobre su estado.

En la zona costera de Wismar, donde permanece el animal en aguas poco profundas, se organizaron protestas para exigir su rescate, y la policía tuvo que establecer un perímetro de seguridad de 500 metros para evitar que los curiosos se acercaran demasiado. Aun así, una mujer de 67 años intentó aproximarse saltando desde una embarcación antes de ser detenida.

El debate público también se ha intensificado. Mientras algunos defienden nuevos intentos de rescate, otros consideran que lo más compasivo sería dejar que el animal muera sin más intervenciones.

Un plan de última hora para salvar al rorcual jorobado

En este contexto, una iniciativa privada ha reavivado la esperanza. A mediados de abril, las autoridades aprobaron un plan de última hora para intentar salvar al cetáceo mediante un complejo sistema de cojines inflables, lonas y pontones que permitiría elevarlo y trasladarlo hacia aguas más profundas. Según AFP, la operación ha entrado en una "fase decisiva".

El ministro de Medio Ambiente de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Till Backhaus, ha señalado que el animal aún tiene "una oportunidad", destacando además que se encuentra "en mejor estado de lo que algunos pensaban", declaraciones recogidas por AFP. De hecho, en los últimos días Timmy ha mostrado signos de mayor actividad, como movimientos de cola fuera del agua.

Sin embargo, el pronóstico sigue siendo incierto: semanas atrás, autoridades citadas por AFP llegaron a asumir que no sobreviviría. Organizaciones como Greenpeace han optado por no apoyar la operación, argumentando que el cetáceo está "enfermo y gravemente debilitado", según AP.