Till Lindemann, vocalista de Rammstein, cumple 60 años

3 de enero de 2023, 10:29 AM

El vocalista, que nació el 4 de enero de 1963 en Leipzig, descubrió su amor por la música en la década de los 80, luego de abandonar una prometedora carrera como nadador. En su primera banda "First Ass" tocó la batería y cantó mientras los hoy también músicos de Rammstein, Richard Kruspe y Paul Landers, tocaban las guitarras. El sonido de la banda ya se adivinaba entonces: gruesos acordes de guitarra y una sugerente voz en inglés.

"Aparte del hecho de que el rock proletario alemán y con un pronunciado potencial de crossover nunca ha sonado particularmente atractivo, una cosa en particular hace que la banda sea insoportable: sus letras (...) salpicadas de aburridas metáforas e impactantes declaraciones de violencia", publicó entonces la revista Musikexpress/Sounds.

En las entrevistas que concedió en aquella época, Lindemann se defendió de las acusaciones de presuntas apologías nazis y también de las críticas por romper tabúes. En una cita con la cadena de televisión musical alemana VIVA en 1997, señaló que no se trata de temas tabúes sino del amor en todas sus variantes, de los lados bellos y los lados oscuros. Así que no es de extrañar que la palabra que aparece con más frecuencia en las canciones de Rammstein sea "amor", aunque el contexto en el que se utilice rara vez sea afectuoso. No hay espectáculo de Rammstein sin columnas de fuego y lanzallamas.