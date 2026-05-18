Tigre escapa de propiedad privada en Alemania, hiere a cuidador y es abatido por policías

La policía alemana indicó este lunes (18.05.2026) que había abatido a tiros a un tigre que, después de atacar a uno de los cuidadores, escapó de una propiedad cerca de Leipzig administrada por una domadora conocida como "la Reina de los Tigres".

Un portavoz de la policía dijo a la AFP que el animal había herido gravemente a una persona, que estaba siendo atendida en un hospital.

Tigre escapa y ataca a su cuidador cerca de Leipzig

El incidente ocurrió el domingo por la tarde e involucró a "un tigre que se había escapado y que fue abatido por la policía con armas de fuego", señaló el portavoz, quien añadió que se utilizó un helicóptero de los servicios de emergencia durante la búsqueda del animal.

El tigre se había escapado de la propiedad de un "particular" en las afueras de Leipzig, dijo el vocero, sin ofrecer más detalles.

Carmen Zander, la "Reina de los Tigres"

Según la prensa local, el animal se escapó de la propiedad de una domadora de tigres llamada Carmen Zander, conocida como la "Reina de los Tigres".

Zander ya había sido criticada en el pasado por las condiciones en las que mantenía a los animales en su propiedad.

La organización de defensa de los animales PETA sostuvo que las autoridades veterinarias locales "comparten la responsabilidad de este trágico incidente" por no haber actuado antes contra Zander y exigió que los nueve animales restantes del recinto sean confiscados.

Sandokan, el tigre mestizo de 280 kilos

Según la página web de Zander, el animal era un ejemplar mestizo de bengala y siberiano de nueve años de edad y 280 kilos llamado "Sandokan".

Según declaraciones recogidas por el diario Bild, Zander afirmó que el animal era "miedoso", que podía "sentirse abrumado e inseguro rápidamente" y que por ello podía atacar "más rápido e inesperadamente" que los otros animales.

La policía abate al tigre a tiros tras rastreo con helicóptero

Según Bild, el tigre llegó hasta una parcela de huertos cercanos antes de ser abatido a tiros por la policía.

"Primero oímos sirenas y justo después llegó un helicóptero y un montón de policías", que advirtieron a los dueños de las parcelas que permanecieran dentro, contó al diario una mujer que cuidaba uno de los huertos.

"De repente se oyeron varios disparos", dijo.