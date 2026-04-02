Tiburones del Mediterráneo están desapareciendo por vacío legal que los está matando

En Trípoli, los vendedores gritan para atraer a los clientes hacia bandejas repletas de marisco congelado. Pero eso no es todo lo que se ofrece. Algunas bandejas contienen tiburones con el vientre aún hinchado de huevos. Entre ellos hay docenas de tiburones espinosos de hocico largo, conocidos localmente como "kalb al-bahr”, que claramente han sido capturados en plena temporada de reproducción.

Un pescador, que pide permanecer en el anonimato por razones de seguridad, afirma que no hay control ni en el mar ni en los puntos de venta en Libia. Y como el "kalb al-bahr" se puede vender a un precio relativamente bajo, lo convierte en algo popular entre los consumidores locales. Mientras los pescadores, que intentan sobrevivir a la peor crisis económica de la historia moderna del país, ignoran las restricciones de pesca durante las temporadas de reproducción.

La especie tiene un ciclo reproductivo lento, ya que las hembras solo dan a luz de una a seis crías por gestación, lo que lo hace muy vulnerable a la presión pesquera sostenida.

Participación de la comunidad

Los tiburones espinosos de hocico largo no son la única especie en peligro. Un estudio de 2021 reveló que las poblaciones de tiburones y rayas oceánicos han disminuido en un 71 % desde 1970. Los datos de la UICN indican que alrededor del 38 % de las especies de tiburones y rayas están en peligro de extinción.

Dado que las aguas libias se consideran uno de los hábitats de tiburones más importantes de la región, cuando la bióloga marina Sara Al-Mabrouk encontró en las redes sociales imágenes de pescadores sacando a estos animales, decidió pasar a la acción. Utilizando ella misma las redes sociales, se puso en contacto con los pescadores y les pidió que compartieran fotos e información sobre las especies cuando las encontraran en sus redes. "Hemos logrado mucho solo a través de las redes sociales", declaró a DW.

"El momento en que me di cuenta de que mis esfuerzos estaban surtiendo efecto fue cuando un pescador se puso en contacto conmigo para decirme que había encontrado una pequeña tiburona preñada y la había devuelto al mar", cuenta.

Sin embargo, se muestra menos optimista sobre el futuro de la musola de hocico largo, clasificada en la Lista Roja de especies en peligro de extinción, porque no hay información suficiente para evaluar su riesgo. "Si la situación no cambia, es probable que su población siga disminuyendo durante la próxima década”, afirmó Al-Mabrouk.

Le preocupa la clasificación del "kalb al-bahr" y señala que otras especies incluidas inicialmente en esa categoría pasaron a ser designadas como amenazadas una vez que se dispuso de datos más precisos. Se trata de "un escenario que no queremos descubrir demasiado tarde”, afirmó. Entre otras cosas, porque los tiburones desempeñan un papel fundamental en la regulación de los ecosistemas marinos.

Dado que regulan a los depredadores de nivel intermedio, su disminución puede provocar desequilibrios en la cadena alimentaria, lo que, en última instancia, puede afectar a especies de gran importancia comercial, como la sardina y el salmonete, de las que dependen muchas comunidades costeras.

Protección sobre el papel

La Sociedad de Biología Marina, una organización no gubernamental libia, ha documentado la presencia de 30 especies de tiburones en aguas libias, y señala que varias de ellas se capturan habitualmente y se venden en los mercados.

Aunque Libia cuenta con una ley de pesca que data de 1989 y que otorga a las autoridades la facultad de regular las temporadas y los artes de pesca, esta no se aplica de forma estricta, y es casi imposible de implementar en alta mar sin el cumplimiento por parte de la flota pesquera. Tampoco incluye una lista de especies prohibidas.

Abundantes capturas de tiburones

Aunque las técnicas de pesca modernas no siempre distinguen entre especies, lo que facilita la captura accidental de tiburones que podrían ser devueltos al mar, Abdullah Al-Fitouri afirma que hay indicios de una creciente concienciación. "Debemos proteger el mar", declaró a DW este pescador artesanal de la ciudad oriental de Tobruk, cerca de la frontera con Egipto. "Si los tiburones están en peligro, nuestros medios de vida también lo están”.

Él cree que grupos como la Organización Life para la Conservación Marina, que cofundó con otros pescadores en 2021, pueden ayudar a preservar las especies en peligro de extinción.

"Los pescadores de hoy en día comprenden la importancia de la biodiversidad marina", afirmó, y añadió que no dejan de aprender cosas nuevas sobre el tema, a pesar de que la historia reciente de Libia ha estado marcada por la agitación.

En medio de la inestabilidad económica y política, la protección del patrimonio marino de Libia puede parecer una cuestión con consecuencias inmediatas limitadas. Sin embargo, intervenir para salvaguardar este ecosistema en esta etapa podría sentar las bases para su sostenibilidad durante muchos años.