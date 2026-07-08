'The Pitt' y 'Hacks' lideran nominaciones a los premios Emmy

El drama médico The Pitt y la comedia Hacks encabezaron este miércoles (08.07.2026) las postulaciones a los premios Emmy, equivalentes a los Óscar de la televisión estadounidense.

The Pitt acumuló 25 nominaciones, incluida mejor drama, mientras que la quinta y última temporada de Hacks obtuvo 24, una de ellas a la mejor comedia. En la categoría de miniseries, Beef dominó con 16 nominaciones.

Una suerte de cruce entre ER: sala de emergencias y 24, The Pitt fue coronada mejor serie dramática el año pasado, gracias al ritmo incansable del día a día de médicos de urgencias de un hospital en Pittsburgh, Estados Unidos.

Pluribus desafía a The Pitt

Pero la hegemonía de The Pitt como mejor serie de drama podría ser desafiada por Pluribus, que obtuvo 18 nominaciones este miércoles, y cuya actriz principal, Rhea Seehorn, ya fue galardonada en enero con un Globo de Oro a la mejor actriz en una serie de televisión.

Creada por Vince Gilligan, detrás de Breaking Bad, la serie de Apple TV sigue a una novelista misántropa que es inmune a un virus que deja a la humanidad completamente dichosa y satisfecha.

En el campo de la comedia, la competencia se divide entre una vieja favorita y una recién llegada: Hacks, la historia de una comediante que intenta revivir su carrera con ayuda de su asistente millennial, y la nueva serie de horror y comedia Widow's Bay, que obtuvo 19 nominaciones.



