Talibanes elevan a 1.457 el número de muertos por terremoto

El gobierno de Afganistán, dirigido por los talibanes, aumentó el número de fallecidos tras el terremoto que afectó a ese país el pasado domingo (31.08.2025). La cifra oficial se elevó a 1.457, mientras que los heridos llegan a 3.394 y a 6.782 las viviendas destruidas en las zonas afectadas por un devastador terremoto de magnitud 6,0.

La información fue entregada mediante un mensaje publicado por el portavoz adjunto de los fundamentalistas, Hamdullah Fitrat, en la red social X. Los talibanes comunicaron que los equipos de rescate siguen trabajando en la zona, donde se han producido varias réplicas sísmicas en las últimas horas. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Afganistán, Amir Khan Muttaqi, pidió a sus misiones diplomáticas que "redoblen esfuerzos" para conseguir ayuda internacional tras el terremoto.

Busqueda de sobrevivientes

"Los equipos de rescate trabajaron durante todo el día para rescatar a los atrapados bajo los escombros y transportar a los heridos, que luego fueron trasladados en avión a hospitales", dijo Fitrat, que aseguró que la mayoría de las zonas afectadas por los seísmos ya están siendo cubiertas por operaciones de rescate y socorro.

El portavoz adjunto añadió que algunos países han enviado equipos de rescate especializados para participar en las operaciones de rescate y que las carreteras que conducen a las zonas afectadas por el terremoto ya se han abierto.

Afganistán, que enfrenta décadas de conflicto bélico y crisis económica, afronta ahora un nuevo reto tras el seísmo, el más devastador en el país desde los que afectaron en 2023 a la provincia de Herat.

La ayuda global proveniente de países como la India ha comenzado a llegar en las últimas horas, paralela a la de organismos y agencias internacionales y organizaciones no gubernamentales.