Suspensión de asilo durará "mucho tiempo", advierte Trump

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el domingo (30.11.2025) que su gobierno planea mantener suspendidas las decisiones de asilo por "mucho tiempo", luego de que un ciudadano afgano supuestamente atacara a dos guardias nacionales cerca de la Casa Blanca, de los cuales una murió.

Ante la pregunta de cuánto tiempo duraría la pausa, Trump dijo que no tenía en mente "un límite de tiempo" para la medida que, según el Departamento de Seguridad Nacional, está vinculada a una lista de 19 países que tienen restricciones de viaje a Estados Unidos.

"No queremos a esa gente", dijo Trump. "¿Saben por qué no los queremos? Porque muchos no han sido buenos, y no deben estar en nuestro país", agregó.

El gobierno Trump congeló las decisiones de asilo tras el tiroteo en Washington el 26 de noviembre en el que murió Sarah Beckstrom, de 20 años, y Andrew Wolfe, de 24, quedó gravemente herido.

El autor de los disparos fue identificado por las autoridades como Rahmanullah Lakanwal, un afgano de 29 años, que fue arrestado y enfrenta cargos de asesinato en primer grado.

Al sospechoso le fue concedido asilo en abril de 2025, bajo el gobierno Trump, pero según los jefes del FBI, la CIA y el Departamento de Seguridad Nacional, Lakanwal llegó al país sin supervisión adecuada debido a políticas de asilo laxas del gobierno de Joe Biden.

Tras el tiroteo, Trump escribió que planeaba "pausar permanentemente la migración de todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo".

Al ser preguntado sobre qué nacionalidades serían afectadas, el Departamento de Seguridad Nacional mencionó una lista de 19 países, incluyendo a Afganistán, Cuba, Haití, Irán y Birmania, que ya enfrentan restricciones de viaje a Estados Unidos desde junio.