Sudán: en camino a un desastre humanitario

El desastre humanitario en el que se encuentra Sudán sigue su espiral de profundización y la tragedia no tiene un final a la vista. "Estamos en peligro de encaminarnos a una hambruna", dice a DW la cofundadora del centro sudanés de investigación Estanad Muzan Alneel. La experta dice que los recursos alimentarios del país empiezan a escasear debido a que no se han sembrado los campos como consecuencia del conflicto que azota al país desde mediados de abril.

Ese mes comenzaron violentos enfrentamientos entre las fuerzas armadas sudanesas, lideradas por el general Abdel Fattah al Burhan, y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), bajo el comando del general Mohamed Hamdan Dagalo, más conocido como Hemeti. El conflicto es una lucha de poder entre dos generales con ambiciones, y también sobre la renuencia de las FAR a integrarse en el ejército regular.

Según el Ministerio de Salud de Sudán, los combates han provocado 800 muertos y al menos 6.000 heridos hasta la fecha. Sin embargo, es probable que haya que multiplicar esa cifra debido a que muchas bajas sencillamente no se reportan. Innumerables cuerpos siguen sin recoger y sin contar en las calles.

"Guerra de desgaste"

"En los últimos dos meses, la lucha por el poder se volvió desesperante", señala a DW la investigadora del think tank alemán GIGA, Hager Ali. "Los combates en Jartum no se van a decidir solo por las armas y no hay espacio para una victoria decisiva", precisa. Esta visión de las cosas es apoyada por Theodore Murphy, director del Programa para África del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. "Esta guerra se ha convertido en una guerra de desgaste, donde el resultado se determinará por el apoyo que reciban los bandos", explica.