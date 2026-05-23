Sube a 82 el número de muertos en explosión en una mina en China

La cifra de muertos por una explosión en una mina de carbón en el norte de China volvió a aumentar drásticamente hasta alcanzar los 82, informaron este sábado (23.05.2026) los medios estatales.

"Los periodistas se enteraron en el lugar de la explosión de gas en la mina de carbón de Liushenyu (...) que el accidente deja 82 muertos y nueve desaparecidos", informó la cadena oficial CCTV.

El estallido ocurrió a las 19H29 locales del viernes (11H29 GMT) en un yacimiento carbonífero de Liushenyu, en la provincia de Shanxi, aseguró la agencia de noticias oficial Xinhua.

Un total de 247 trabajadores se encontraban en la mina al momento del incidente, de los cuales 201 han sido rescatados sanos y salvos este sábado, añadió ese medio.

En un principio se confirmó la muerte de ocho personas, pero a medida que las horas avanzan el número de fallecidos ha ido en ascenso hasta alcanzar la trágica cifra de 82 personas muertas.

Se estableció que otro significativo número de trabajadores siguen atrapados bajo tierra, informó la agencia, al citar a autoridades locales de gestión de emergencias.

Las labores de rescate continúan y "se está investigando la causa del accidente", reportó Xinhua.

Atrapados en "estado crítico"

Anteriormente había informado que los niveles de monóxido de carbono, un gas altamente tóxico e inodoro, habían "superado los límites" permitidos en la mina.

Algunos de los atrapados bajo tierra se encontraban en "estado crítico", según el informe anterior.

Shanxi, una de las provincias más pobres de China, es considerada la región minera del país.

La seguridad en los yacimientos en el gigante asiático ha mejorado en décadas recientes, pero los accidentes ocurren con frecuencia en un sector donde los protocolos de seguridad suelen ser laxos.

China es el principal consumidor de carbón del mundo y el principal emisor de gases de efecto invernadero, pese a instalar capacidad de energía renovable a una velocidad récord.