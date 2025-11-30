Sube a 146 el número de muertos por incendio en Hong Kong

El balance de muertos del gigantesco incendio que arrasó esta semana un complejo de rascacielos residenciales en Hong Kong subió a 146, indicó la policía este domingo (30.11.2025).

"No podemos descartar la posibilidad de que haya más fallecidos", declaró el representante Tsang Shuk-yin en una rueda de prensa.

La cifra de víctimas mortales se actualizó tras inspeccionar tres torres más de las ocho que conforman el complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po.

El incendio se declaró el miércoles en la tarde por causas aún desconocidas, al parecer en las redes de protección que cubrían el trabajo de renovación del complejo y que servían para proteger del polvo y la caída de objetos.

El fuego se propagó rápidamente a las demás torres, favorecido por las redes, los paneles de espuma y el bambú que se usa en Hong Kong en lugar de metal para los andamios, según las primeras hipótesis.

Hong Kong vive este domingo una jornada de luto oficial con banderas del país y la región administrativa especial a media asta en todos los edificios públicos hasta el lunes.

Al menos 1.000 ciudadanos depositaron flores y dejaron mensajes de condolencia tanto en el lugar de la tragedia como en altares improvisados.