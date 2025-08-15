Stuttgart y Bayern Múnich chocan en partido por la Supercopa Franz Beckenbauer

La Supercopa Franz Beckenbauer está en juego, pero el explosivo duelo entre el campeón Bayern Múnich y el ganador de la Pokal, Stuttgart, se ha transformado hace tiempo en la "Copa Nick Woltemade". Cuando se dispute el primer título de la temporada el sábado, mucho girará en torno a la joven estrella, que anhela ir a Múnich, pero probablemente tendrá que quedarse con el equipo suabo.

Para el jugador de 23 años, el partido en Stuttgart será la prueba de fuego definitiva; todas las miradas estarán puestas en Woltemade, a pesar de que ambos equipos intentaron minimizar el dramatismo veraniego antes del partido.

El director deportivo del Bayern Múnich, Christoph Freund, tampoco quiso echar leña al fuego el viernes. "Se habla de plazos, de todo tipo de ultimátums y de cifras. Nunca hemos comentado nada al respecto, y tampoco lo haremos ahora. No hay ninguna novedad", declaró Freund. Woltemade "tiene un contrato. Y creo que también es un gesto de respeto que echemos más leña al fuego un día antes del partido".

Woltemade "es jugador del Stuttgart"

El entrenador del Stuttgart, Sebastian Hoeneß, tampoco quiso comentar más allá del aspecto deportivo. "Se ha hablado mucho al respecto desde todos los ángulos. No tengo nada más que añadir por mi parte", declaró, pero añadió: "Nick forma parte de nuestro equipo y es un pilar fundamental. La situación no ha cambiado en absoluto".

Esto significa que, al menos por el momento, el Stuttgart se mantiene firme en su postura. Hoeneß se mostró mucho más cómodo al hablar de la primera oportunidad de ganar un título de la temporada. "Este es un partido contra, sin duda, el mejor equipo de Alemania, uno de los mejores de Europa. Sin embargo, creemos que tenemos una oportunidad, aunque sabemos que probablemente debemos superarnos. Pero estaremos preparados", dijo Hoeneß con confianza.

Coman ya no jugará la Supercopa

"Cada título es importante para nosotros. No tenemos ninguna duda de que es un partido importante", enfatizó el entrenador del Bayern, Vincent Kompany. El Bayern echará de menos a Kingsley Coman, quien, tras diez años en Múnich, fichará por el Al-Nassr de Arabia Saudí por hasta 35 millones de euros.

Tras Thomas Müller, Leroy Sané y Mathys Tel, Coman es el cuarto atacante que sale del Bayern Múnich. Y con esa cifra, aumenta también la urgencia del Bayern Múnich por fichar a un jugador precisamente de las características de Nick Woltemade.

(sid, Kicker/el)