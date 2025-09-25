¿Son las Naciones Unidas aún aptas para su propósito?

Esta semana se celebra el 80 aniversario de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) y los líderes mundiales se han reunido en Nueva York para la ocasión. Pero, en medio de las crecientes tensiones geopolíticas, el aumento del cambio climático y los crecientes desafíos al orden mundial basado en normas, el ambiente no es precisamente festivo. Por el contrario, parece que las Naciones Unidas se enfrentan a un desafío sin precedentes.

Una de las principales razones es la división en el Consejo de Seguridad sobre la guerra de Israelen Gaza y la invasión de Rusia a Ucrania. Sus misiones de mantenimiento de la paz también han sido objeto de críticas, especialmente en África. Y el año pasado, un grupo de expertos en política climática, entre los que se encontraban la exjefa de clima de la ONU,

Christiana Figueres, el exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y el destacado científico climático Johan Rockstrom, calificaron las cumbres climáticas de la COP como "ya no aptas para su propósito".

Sin embargo, el secretario general de la ONU, António Guterres , destaca la importancia de las Naciones Unidas para abordar los problemas mundiales. "Ningún país puede detener una pandemia por sí solo. Ningún ejército puede detener el aumento de las temperaturas", afirmó el martes 23 de septiembre de 2025, en su discurso ante la Asamblea General de la ONU.

¿Qué es exactamente la Asamblea General de las Naciones Unidas?

La Asamblea General de las Naciones Unidas, uno de los seis órganos principales que constituyen las Naciones Unidas, es el principal órgano representativo, que ofrece un espacio para deliberar sobre políticas y aprobar recomendaciones mediante resoluciones.

Las resoluciones de la AGNU son, en realidad, meras declaraciones de intenciones que expresan una posición acordada internacionalmente. Por lo general, no son ejecutables por ley.

"No tenemos ni zanahorias ni palos", admitió Guterres al hablar de los retos a los que se enfrenta la ONU para marcar una diferencia práctica en términos de seguridad. "Y, como no tenemos ni zanahorias ni palos en un mundo en el que existen las divisiones geopolíticas que tenemos, es extremadamente difícil hacer comprender a los protagonistas de los conflictos actuales la necesidad de alcanzar la paz".

¿Puede la ONU realmente ayudar a lograr la paz?

El Consejo de Seguridad (CSNU) se considera el principal organismo mundial para preservar la paz y la seguridad internacionales, pero desde hace tiempo es objeto de críticas por su composición limitada, que a menudo hace que miembros clave bloqueen resoluciones.

Está compuesto por cinco miembros permanentes: el Reino Unido, Estados Unidos, Rusia, China y Francia, todos ellos potencias nucleares. También hay diez miembros no permanentes, elegidos cada dos años mediante un sistema rotatorio basado en regiones.

Es fundamental señalar que los cinco miembros permanentes tienen el poder de vetar una decisión de forma unilateral. En contraste con esto, siete de los diez miembros no permanentes del CSNU deben rechazar una resolución para impedir su aprobación.

Las potencias con derecho a veto han utilizado sistemáticamente este poder para promover sus propios intereses, como cuando Estados Unidos bloqueó las resoluciones que exigían un alto el fuego inmediato en Gaza, o cuando Rusia bloqueó las resoluciones que condenaban la guerra en Ucrania.

Los críticos dicen que el Consejo de Seguridad está desfasado y no es representativo. Esto es especialmente cierto en el caso de África y Sudamérica, que no tienen ningún representante permanente en el Consejo de Seguridad.

Daniel Forti, analista senior de la ONU en el grupo de expertos International Crisis Group, declaró a DW que la reforma es difícil de conseguir porque "los cinco miembros permanentes se muestran reacios a aceptar cualquier cambio que diluya su influencia".

"Pocos dirían que el Consejo de Seguridad está funcionando bien en este momento", continuó. "Los enfrentamientos geopolíticos entre Estados Unidos, China y Rusia han hecho prácticamente imposible que el Consejo responda a los peores conflictos mundiales de la última década. Esto ha mermado gravemente la credibilidad del Consejo y, por extensión, de la ONU".

¿Puede la ONU reformarse y ganar relevancia?

Los llamamientos a la reforma de la ONU existen desde casi los inicios de la organización, pero cada vez son más fuertes y generalizados. El año pasado, el presidente irlandés, Michael D. Higgins, pidió que la ONU se "remodelara de cara al futuro, dando protagonismo a África, Asia y Latinoamérica".

En febrero de este año, Trump señaló: "Siempre he pensado que la ONU tiene un enorme potencial. En este momento no está a la altura de ese potencial". Esta semana, en la Asamblea General, reiteró esa afirmación.

Forti también ve la necesidad, pero también el potencial, de un cambio. "La organización puede reformarse. Pero el camino será accidentado. Una reforma seria llevará tiempo y probablemente será un ejercicio doloroso para los países que dependen del apoyo de la ONU", sostuvo.

"Para que la ONU entre en una nueva era, serán necesarios una visión clara de la reforma por parte del próximo secretario general y un considerable respaldo diplomático de muchos miembros de la ONU. La organización ha sobrevivido a períodos turbulentos en otros momentos de su historia. Para volver a hacerlo, será necesario que los países defiendan con firmeza por qué la ONU es importante para sus ciudadanos", añadió.