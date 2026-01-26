Sí, el tamaño importa: nuevo estudio revela por qué evolucionó el pene humano

Durante décadas, los biólogos evolutivos se han enfrentado a una pregunta tan incómoda como fascinante: ¿por qué el pene humano es desproporcionadamente grande en comparación con el de otros primates? Más largo, más grueso y mucho más visible, parece ir bastante más allá de lo estrictamente necesario para cumplir una función reproductiva básica. Así que, si su papel es, en esencia, transferir esperma, ¿qué fuerzas evolutivas explican que haya terminado siendo tan prominente?

Un nuevo estudio publicado en la revista PLOS Biology arroja luz sobre este misterio evolutivo, sugiriendo que el gran tamaño del pene humano podría haber sido favorecido evolutivamente por una doble función: atraer a las parejas y actuar como señal perceptiva en la competencia entre rivales.

Para desentrañar este enigma, un equipo de científicos australianos utilizó 343 figuras masculinas generadas por ordenador con diferentes combinaciones de altura, forma corporal y tamaño del pene. Más de 600 hombres y 200 mujeres evaluaron estas figuras, ya fuera viendo proyecciones a tamaño real en persona o imágenes a escala en encuestas online.

La misión era clara: las mujeres debían calificar el atractivo sexual de las figuras; los hombres, por su parte, evaluaban a los modelos como potenciales amenazas físicas o sexuales.

Las preferencias femeninas: altura, hombros y tamaño

Los resultados confirmaron que las mujeres encuentran más atractivas las figuras masculinas que combinan tres características clave: mayor altura, un torso más en forma de V (con hombros anchos en relación a las caderas) y un pene más grande.

Sin embargo, existe un punto de rendimientos decrecientes. Según el estudio, más allá de cierto umbral, aumentos adicionales en el tamaño del pene, la altura o la anchura de los hombros ofrecen beneficios menores en términos de atractivo.

La perspectiva masculina: competencia y sobreestimación

Uno de los hallazgos más relevantes surgió al analizar las respuestas de los hombres. Ellos perciben a las figuras con penes más grandes como rivales más intimidatorios, tanto en capacidad de lucha como en competencia sexual. Las figuras más altas y con torsos en forma de V generaban la misma reacción.

Pero aquí surge una diferencia crucial: mientras las mujeres muestran preferencias con límites, los hombres califican sistemáticamente a aquellos con rasgos más exagerados como amenazas sexuales mayores. Esto sugiere que los hombres sobreestiman el atractivo de estas características para las mujeres.

Una señal biológica con doble propósito

Como señalan los autores del estudio en un artículo para The Conversation, en muchas especies, los rasgos que se expresan intensamente en los machos –como la melena del león o las astas del ciervo– cumplen esta doble función: atraen a las hembras y advierten a otros machos sobre su capacidad de lucha.

El estudio proporciona así la primera evidencia experimental de que el pene humano podría desempeñar una función comparable, aunque con una diferencia importante: su efecto como adorno sexual para atraer mujeres es entre cuatro y siete veces mayor que su función como señal de capacidad física.

Una peculiaridad fascinante del estudio fue la velocidad de respuesta de los participantes. Las figuras con penes más pequeños, menor estatura y torsos menos definidos fueron calificadas significativamente más rápido, sugiriendo que estos rasgos se evalúan de forma subconsciente y casi instantánea como menos atractivos o amenazantes.

Limitaciones y perspectivas culturales

Los investigadores reconocen las limitaciones de su experimento. En el mundo real, factores como los rasgos faciales y la personalidad también influyen en cómo evaluamos a otros. Además, aunque los hallazgos fueron consistentes entre hombres y mujeres de diversas etnias, los estándares culturales de masculinidad varían globalmente y cambian con el tiempo.

Como explica en un comunicado Michael D. Jennions, coautor del estudio de la Universidad Nacional de Camberra: "Aunque la función principal del pene humano es transferir esperma, nuestros resultados sugieren que su inusual tamaño grande evolucionó como un adorno sexual para atraer a las mujeres, más que como una simple insignia de estatus para asustar a los hombres, aunque hace las dos cosas".

Editado por Felipe Espinosa Wang con información de PLOS, PLOS Biology, EFE y The Conversation.