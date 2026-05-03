Shakira enciende Copacabana con megaconcierto gratuito

Shakira, la primera artista latina en ofrecer un megaconcierto gratuito en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, abrió su presentación en Brasil la noche del sábado con 'La fuerte', canción con la que la colombiana reiteró que, pese al dolor, hay que sobreponerse a las heridas y seguir bailando.

La reina del pop latino fue ovacionada al unísono por cientos de miles de fanáticos cuando apareció sobre un palco de 1.500 metros cuadrados, el más grande levantado para este tipo de shows, luego de un gran espectáculo de drones. Según la prensa, la asistencia al concierto rebasó los dos millones de personas.

Los teledirigidos formaron en el cielo la imagen de una loba -símbolo de la mujer empoderada que la artista ha proyectado en su gira- para luego dar forma a una silueta de su rostro y terminar con un "¡Te amo Río!", antes de entonar sus canciones.

Vestida de pies a cabeza con un brillante traje con los colores de la bandera de Brasil, Shakira se desplazó por una extensa pasarela, saludó de cerca a su público para luego entonar el tema.

La emoción de los admiradores, muchos de ellos postrados cerca de la tarima desde las primeras horas del día, se reflejó en gritos, llanto y euforia desbordada al ver tan próxima a su diva, quien arrancó su presentación más de una hora después de lo programado.

Los asistentes estaban impacientes a la espera de la baranquillera, tras el animado preámbulo que hicieron Vintaje Culture y DJ Maz, que calentaron los motores en la mítica playa desde el final de la tarde con sus mezclas electrónicas antes del show principal.

La ganadora de cuatro Grammys y 15 Grammys Latinos compartió escenario, emocionada, con los hermanos Caetano Veloso y María Betania, dos de las voces más representativas de la Música Popular Brasileña (MPB), así como con la también brasileña Anitta, que interpretó la canción "Choka Choka", tema lanzado recientemente por las dos artistas.

El show de Shakira obligó a desplegar un fuerte esquema de seguridad, con unos 8.000 agentes de la policía, y a montar una infraestructura similar a la usada en las fiestas de Año Nuevo cuando hasta tres millones de personas despiden el año en esta arena.

El espectáculo, que hace parte del evento anual 'Todo mundo no Río', cierra además la gira mundial 'Las mujeres ya no lloran', que la colombiana inició en febrero del año pasado también en Río de Janeiro en una especie de homenaje a Brasil, uno de los primeros países en abrirle las puertas en sus inicios musicales.

​