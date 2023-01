Shakira comparte mensaje sobre "traición" en Año Nuevo tras separación con Piqué

"Son menos los que se van y más los que permanecen a nuestro lado", tras la ruptura de la pareja, y "nuestras lágrimas no son un desperdicio, riegan el suelo donde nacerá el futuro y nos hacen más humanos, para que en medio del desamor se pueda seguir amando", añadió.

"Ha sido duro no sólo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil. Tengo paparazzi acampando fuera... no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos... He intentado disimular la situación delante de ellos", declaró en septiembre Shakira a la revista Elle.