Se forma tormenta tropical Narda frente a costas mexicanas

La tormenta tropical Narda se formó en las últimas horas en el océano Pacífico frente a las costas de Guerrero y Michoacán, en el sur de México, informó el domingo el Servicio Meteorológico Nacional.

En su más reciente reporte, a las 15:00 hora local (21:00 GMT), la entidad indicó que el centro de Narda se localizó a 390 kilómetros (km) al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero y a 440 km al sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El meteoro, apuntó el organismo, presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), rachas de 75 km/h y se desplaza hacia el noroeste a 17 km/h.

Los meteorólogos pronostican que Narda se intensificará en las próximas 48 horas y podría convertirse en huracán el martes. Sin embargo, se espera que la tormenta permanezca en alta mar, por lo que no se han emitido alertas ni avisos para las zonas costeras.

El reporte precisó que las precipitaciones podrían generar deslaves, incremento de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, y que los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

México prevé este año hasta 20 huracanes con nombre en el Pacífico mexicano, de los cuales entre cuatro y seis podrían ser de categoría 3, 4 e incluso 5.

Hasta ahora se han formado 11 tormentas en el Pacífico mexicano: Alvin, Bárbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil, Henriette, Ivo, Juliette, Lorena y Kiko.

El último huracán registrado en el país fue Erick, el cual tocó tierra en el sur de México el pasado 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños principalmente en Oaxaca y Guerrero, causando la muerte de un menor y diversas afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y caídas de árboles.