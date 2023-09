¿Sale Al Assad de su aislamiento tras el viaje a China?

24 de septiembre de 2023, 9:17 AM

Hubo que esperar hasta mediados de mayo de este año para que Al Assad pudiera participar por primera vez en una reunión internacional, en Yeda, Arabia Saudita. Entonces, la Liga Árabe readmitió a Siria en su seno, una decisión que no cayó bien en Occidente. Ahora sigue la visita a China.

Pekín: asociación estratégica

China bloqueó resoluciones de la ONU

A diferencia de Irán y Rusia, China no apoyó directamente a Siria durante la parte más cruda de la guerra civil. Sin embargo, Pekín sí brindó respaldo en otras áreas, y bloqueó -junto a Rusia- al menos ocho veces distintas resoluciones de la ONU contra Damasco, gracias a su poder de veto.

Para Alfred Wu, de la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Singapur, la visita de Al Assad a China no es ninguna sorpresa, porque Xi siempre busca desafiar a la ONU. "Es poco probable que con esta visita se amplíe el proyecto de la nueva ruta de la seda, porque China ya no tiene capacidad financiera para agrandar esa iniciativa. Xi está más preocupado de demostrar que es el líder del sur global", dijo Wu a DW. Esa sería también la razón por la que viajó a la cumbre de los Brics en Sudáfrica, pero no a la del G20 en India.