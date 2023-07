¿Saldrá el ser humano del futuro de un laboratorio?

Un dilema ético

Si bien el ser humano ya llegó a la Luna, y es capaz de explorar el fondo de los océanos, poco se conoce sobre los primeros momentos de la existencia de una persona. Eso se debe a que no es posible estudiar ese lapso sin poner en peligro la vida incipiente. Por eso se usan animales o modelos embrionarios para hacerlo. Los modelos similares a embriones pueden ayudar a entender mejor los abortos espontáneos, las enfermedades genéticas y los defectos orgánicos. El problema es que "cuanto más cerca se está del original, más probable es que se vuelva a las cuestiones éticas que nos alejaron de él al principio", dijo Hank Greely, profesor de derecho y experto en ética de Stanford. En resumen: la ciencia quiere acercarse lo más posible. Pero no demasiado, porque eso da miedo.

Los científicos prefieren el término "modelos similares a embriones"

Cuando vio por primera vez el trabajo del grupo israelí en torno a Jacob Hanna lo invadió una sensación extraña, dijo a DW Jesse Veenvliet, del Instituto Max-Planck de Biología Celular Molecular y Genética, en Dresde. Pudo reconocer casi siempre que no se trataba de embriones, pero su estructura no se lo permitió ver a primera vista, explica. "Se ven fantásticos”, señaló. Sin embargo, subrayó que "no se puede describir estos modelos como embriones”. Mejor es nombrarlos como "modelos similares a embriones”, una diferenciación que asumió también a finales de junio la Sociedad Internacional sobre Investigación de Células Madre (ISSCR, por sus siglas en inglés).

Para el biólogo Veenvliet, la prueba del pato (un pájaro que camina como un pato, nada como un pato y grazna como un pato, es un pato) no es aplicable en el ámbito de la embriología. Para el especialista en ética Greely, por otro lado, un pájaro que camina, nada y grazna como un pato, al final del día es simplemente eso. O bien: si un bebé puede desarrollarse a partir de él, entonces se trata de un embrión. Actualmente, los científicos están haciendo todo lo posible para decir: "Esto no es un embrión. Esto no es un embrión. Esto no es un embrión". Lógico. Después de todo, su objetivo es seguir investigando, según Greely.