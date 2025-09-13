Rusia y Bielorrusia inician maniobras que alarman a la OTAN

Rusia y su aliado clave, Bielorrusia, comenzaron ejercicios militares conjuntos, anunció el Ejército ruso, pocos días después de la incursión sin precedentes de drones presuntamente rusos en territorio de Polonia.

"Las maniobras conjuntas estratégicas de las fuerzas armadas rusas y bielorrusas (...) han comenzado", indicó el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado. Estos ejercicios, que tienen lugar mientras el Ejército ruso avanza en el frente ucraniano, generan gran preocupación entre los países de la OTAN.

"Las acciones prácticas de las tropas tendrán lugar en polígonos militares de Bielorrusia y Rusia, así como en las aguas de los mares Báltico y de Barents", precisó el Ministerio de Defensa de Rusia.

Rusia: "No están dirigidas contra nadie"

El Kremlin ha negado que las maniobras militares ruso-bielorrusas Zapad-2025, las primeras de este tipo desde el comienzo de la guerra en Ucrania, estén dirigidas contra terceros países.

"No están dirigidas contra nadie. Se trata de la continuación de la cooperación militar y la mejora de la interacción entre dos aliados estratégicos", dijo la víspera el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

"Ninguna amenaza militar inmediata contra ningún aliado de la OTAN"

"Instamos a Rusia y Bielorrusia a que actúen de manera predecible y transparente, en consonancia con sus compromisos internacionales", dijeron a la prensa fuentes de la OTAN, que en todo caso precisaron que no ven "ninguna amenaza militar inmediata contra ningún aliado de la OTAN".

Eso sí, la Alianza Atlántica "sigue muy de cerca la actividad militar de Rusia", agregaron. Pues "el Kremlin ha demostrado sistemáticamente una falta de transparencia, también en lo que respecta al tamaño y el alcance de sus maniobras. Es bien sabido que ha utilizado las maniobras militares para aplicar políticas coercitivas".

El Ministerio de Defensa de Bielorrusia, por su parte advirtió de que reaccionará ante "cualquier provocación" durante esas maniobras estratégicas. Probablemente haciendo referencia a Polonia, que ha cerrado la frontera con Bielorrusia por un plazo indefinido, y ha concentrado en esa zona varias decenas de miles de tropas.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, cuyo país es miembro de la OTAN, aseguró que los Zapad-2025 simularán la toma del llamado "corredor de Suwalki", una franja de pocas decenas de kilómetros de ancho que es el único nexo terrestre entre los países bálticos y Polonia.

Militares de Rusia, Bielorrusia, India e Irán

Los ejercicios, que se celebran principalmente en polígonos militares en Borísov, cerca de la capital bielorrusa y a unos 450 kilómetros de la frontera polaca, tienen como objetivo declarado el reforzamiento de la seguridad militar de la Unión Estatal Rusia-Bielorrusia frente a la amenaza de la OTAN.

En principio, participan muchos menos soldados que en 2021, cuando se informó de 200.000 participantes, aunque no solo habrá militares rusos y bielorrusos, sino también de otros países como India e Irán.

Ejercicios con armas nucleares y misiles balísticos

Las maniobras, que concluirán el próximo día 16, incluyen la simulación del lanzamiento de armas nucleares y misiles balísticos hipersónicos Oréshnik, según informó el Estado Mayor bielorruso.

Bielorrusia, el principal aliado de Rusia en la guerra de Ucrania, firmó un acuerdo de seguridad con Moscú a finales de 2024, tras el cual el líder ruso, Vladimir Putin, adelantó la posibilidad de desplegar misiles Oréshnik en territorio del país vecino en la segunda mitad de este año.

Entonces, Putin aseguró que su país está dispuesto a defender Bielorrusia "con todas las fuerzas a su disposición", incluido las armas nucleares tácticas que Moscú emplazó en territorio el país vecino tras el comienzo de la guerra en Ucrania.

El Oréshnik, de alcance medio y que puede portar ojivas nucleares, podría teóricamente golpear objetivos situados incluso a miles de kilómetros de distancia, con un margen de error de apenas unas pocas decenas de metros.

rml (efe, reuters, actualizado a las 13:08 CET)