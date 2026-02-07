Rusia lanzó nuevo "ataque masivo" contra la red eléctrica de Ucrania

Ucrania sufrió un ataque aéreo masivo por parte de Rusia contra instalaciones energéticas ucranianas durante la noche, dirigido contra la generación y distribución de electricidad, según informó el sábado (07.02.2026) el ministro de Energía, Denys Shmyhal. "Criminales rusos llevaron a cabo otro ataque masivo contra las instalaciones energéticas de Ucrania. El ataque continúa", declaró Shmyhal en la aplicación Telegram.

El operador estatal, Ukrenergo, denunció también un "ataque masivo contra las instalaciones de la red eléctrica ucraniana". "Debido a los daños causados por el enemigo, se han aplicado cortes de emergencia en la mayoría de las regiones", aseguró el organismo, que gestiona la red eléctrica. La entidad explicó que, "actualmente, el ataque aún continúa" y que los trabajos de restauración (del servicio) comenzarán en cuanto la situación de seguridad lo permita".

Cortes de electricidad con bajas temperaturas

Moscú ha continuado con su invasión de Ucrania en los últimos días a pesar de que ambos países mantienen conversaciones auspiciadas por Estados Unidos para poner fin a una guerra que cumple su cuarto año este mes. Funcionarios ucranianos han venido acusando a Rusia de atacar deliberadamente la infraestructura energética, provocando cortes que han dejado a cientos de miles de personas sin luz ni calefacción en estos días en que atraviesan el invierno con temperaturas muy por debajo de cero.

Ambos países han acordado un importante intercambio de prisioneros, pero no han logrado avances sobre el asunto del territorio, un punto clave de fricción en las negociaciones. El viernes, Moscú acusó a Ucrania de haber orquestado el tiroteo contra un alto general de inteligencia militar en la capital rusa, que lo dejó herido. Kiev no se ha pronunciado sobre este hecho.

Dos aeropuertos en el sureste de Polonia suspendieron sus operaciones como medida de precaución debido a los ataques rusos contra el cercano territorio ucraniano, informaron las autoridades polacas el sábado. El Ejército polaco anunció también que desplegó aviones para proteger su espacio aéreo, como suele ocurrir en caso de bombardeos rusos contra el oeste de Ucrania.