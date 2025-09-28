La invitación realizada por el presidente ruso Vladimir Putin a su homólogo estadounidense Donald Trump para que visite Moscú sigue sobre la mesa, destacó el Kremlin este domingo (28.06.2025).

"Putin está listo y se alegrará de reunirse con el presidente Trump", dijo el portavoz de la presidencia rusa Dmitri Peskov a la agencia TASS.

El jefe del Kremlin le propuso al líder de la Casa Blanca reunirse en Moscú después del encuentro de ambos en Alaska en agosto pasado. Trump no ha respondido hasta ahora.

El miércoles, el Kremlin consideró un "error" alentar a Ucrania a recuperar los territorios ocupados, tal y como lo sugirió Trump en la Asamblea General de la ONU.

Este sábado, el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, anunció que Moscú y Washington habían acordado celebrar una tercera ronda de consultas sobre la normalización de relaciones, que tendrá lugar este otoño.