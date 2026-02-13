Rusia apaga YouTube y WhatsApp: así funciona el nuevo cerco digital del Kremlin

En Rusia, YouTube ha desaparecido de internet. La autoridad reguladora Roskomnadzor ha eliminado el dominio "youtube.com" de sus servidores DNS.

Los servidores DNS (Domain Name System) funcionan como una guía telefónica de internet, y las direcciones IP son las cifras que permiten el acceso e identificación de computadoras, teléfonos móviles y enrutadores.

Si la comunicación entre el servidor DNS y la dirección IP está bloqueada, una VPN (Red Privada Virtual) puede ayudar: establece una conexión cifrada entre el dispositivo y el servidor. Esto permite evitar el bloqueo geográfico y navegar de forma anónima.

También ha desaparecido WhatsApp, lo que ocurre en paralelo a la actual campaña de las autoridades rusas contra la aplicación de mensajería Telegram. Según expertos, Roskomnadzor está tomando medidas enérgicas contra servicios que están fuera de su control.

DW ha analizado los consejos de expertos y usuarios de internet para eludir los bloqueos rusos y ha encuestado de forma anónima a 9.000 usuarios sobre los problemas con YouTube en Rusia.

El 46 por ciento de los encuestados dice utilizar la plataforma de videos a través de una VPN; el 24 por ciento informó de problemas de conexión continuos a pesar de la VPN; otro 27 por ciento afirmó no vivir en Rusia, y el 3 por ciento declaró no utilizar una VPN y haber experimentado interferencias.

Cambio en el acceso a sitios web

Michael Klimarev es experto en censura en internet. En el canal de Telegram "zatelecom", afirma que los servidores DNS de Roskomnadzor deberían denominarse en realidad NDNS, es decir, Sistema Nacional de Nombres de Dominio.

Klimarev se refiere a un sistema de software y hardware que se introdujo en Rusia junto con la ley sobre una internet soberana rusa. "De hecho, se trata de un 'directorio de internet' alternativo que deben utilizar los proveedores de telecomunicaciones rusos", explica Klimarev a DW. Según la ley, los proveedores rusos no pueden basarse en registros internacionales, sino exclusivamente en el NDNS. Esto permite a las autoridades controlar de forma centralizada el acceso a los sitios web.

Según la información del canal de Telegram "na_sviazi", recientemente se han eliminado 13 nombres de dominio del NDNS. Entre ellos se encuentran los de DW, BBC, Radio Liberty, Facebook e Instagram.

Hasta ahora, el organismo regulador Roskomnadzor ha utilizado principalmente la tecnología DPI (Deep Packet Inspection) como método para restringir el acceso. Esto permitía a esa autoridad analizar y filtrar el tráfico de internet. Con ayuda de la DPI también se puede reducir la velocidad de transmisión de datos, lo que provoca que los videos se carguen lentamente o no se carguen en absoluto para los usuarios rusos de YouTube. De este modo, el servicio sigue estando técnicamente disponible, pero solo funciona con interrupciones.

El experto independiente en telecomunicaciones Alexei Uchakin comentó en el portal económico ruso RBC la sospecha de que las capacidades de Roskomnadzor para reducir la velocidad de transmisión son limitadas. Por ello, la autoridad habría optado por un bloqueo más estricto a fin de liberar sus propios recursos para bloquear Telegram.

¿Qué escriben los usuarios de YouTube?

En comentarios del canal de YouTube de DW, los usuarios informan de un deterioro de la calidad de acceso. Uno de ellos señala: "Incluso con VPN, se nota una clara ralentización e inestabilidad". Otro usuario de DW escribe: "Es más difícil ver YouTube. Pero creo que no es culpa de YouTube, sino de la VPN. Yo utilizo versiones gratuitas". Otro usuario asegura que nunca desactiva la VPN en su ordenador portátil "porque sin ella no funciona nada".

Al mismo tiempo, muchos se quejan de que ni siquiera los servicios VPN funcionan de forma estable. En los comentarios se sugiere que esto podría deberse en parte a restricciones de los proveedores de VPN o a bloqueadores de publicidad.

¿Qué pueden hacer los usuarios normales de internet?

"Si en un país solo hay disponible un NDNS, ya no sirven de nada los ajustes para restablecer el funcionamiento normal del DNS", puede leerse en el canal de Telegram "na_sviazi". "En este caso, hay que pensar seriamente en proteger el tráfico de datos y elegir VPN fiables".

Por su parte, el experto en censura Klimarev señala que ni siquiera el uso de servicios DNS y VPN de terceros ofrece una protección completa. Un operador de internet también puede bloquear servicios DNS alternativos. En su opinión, el uso de una VPN fiable sigue siendo el método más eficaz para mantenerse en contacto con el mundo exterior. Sin embargo, Klimarev también advierte que las autoridades rusas podrían falsificar las direcciones IP. "Y entonces no se te redirige a donde quieres ir", subraya. Es posible que el usuario no acceda a sitios web auténticos, sino a copias falsificadas creadas para robar nombres de usuario, contraseñas y datos bancarios.

¿Qué está cambiando en internet en Rusia?

Los expertos coinciden en que el bloqueo de YouTube y WhatsApp también debe verse en relación con la presión actual sobre Telegram. Roskomnadzor ha confirmado oficialmente las restricciones impuestas al servicio de mensajería. La autoridad justifica esta medida alegando una "violación de la legislación rusa" y un "riesgo para la seguridad de los ciudadanos".

Al mismo tiempo, un tribunal de Moscú acusa a Telegram de no eliminar contenidos prohibidos y de no cumplir con las "obligaciones de un operador de redes sociales". Telegram ya ha recibido una multa de casi 11 millones de rublos (unos 120.000 euros).

Klimarev cree que estos acontecimientos han dado lugar a un segmento de internet ruso separado, que cada vez se parecerá menos a la red global. "En algún momento, habrá un internet completamente diferente en la Federación Rusa, distinto al mundial", advierte. "Y no podrá confiarse en él".