Robóticos “lobos supermonstruosos” protegen cultivos en Japón

Pero los jabalíes no son el único problema que azota a las comunidades rurales japonesas. Según informes recientes, Wolf Kamuy ofrece ahora muchos de sus falsos lobos para ahuyentar a los osos.

El "lobo supermonstruoso" guardián

Resulta que el "lobo supermonstruo" no solo es eficaz para proteger los cultivos de los agricultores, sino que también es bastante bueno para proteger a los propios agricultores. Según cuentan, los osos son una amenaza cada vez más grande, a veces incluso mortal, en muchas zonas de Japón gracias a una combinación de factores graves, como el cambio climático, la deforestación y la expansión urbana.

Por supuesto, la humanidad no puede confiar únicamente en un ejército de lobos robot para protegernos de los ataques de los osos. Los osos (por no hablar de otras innumerables especies) se enfrentan a inmensas amenazas existenciales ante las continuas afectaciones por el cambio climático, y no es culpa de los osos que estén cada vez más desesperados por encontrar fuentes de alimento. El mejor remedio, por lo tanto, es seguir centrándose en soluciones climáticas como la conservación, las energías renovables y la planificación urbana sostenible, en lugar de parches como el (ciertamente radical) "Super Monster Wolf".