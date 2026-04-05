Retiran hasta 700.000 vehículos híbridos en el mundo por riesgo de incendio

El fabricante de automóviles Stellantis está llevando a cabo una llamada a revisión de su motor de gasolina PureTech de 1.2 litros, un híbrido ligero. Los vehículos afectados incluyen modelos de las marcas Peugeot, Citroën, Alfa Romeo, Fiat y Jeep, indicó el sitio de la Autoridad Federal Alemana de Transporte Motorizado (KBA). En casos excepcionales, existe riesgo de incendio, reporta la aseguradora alemana ADAC.

80.000 vehículos en Alemania, 212.000 en Francia

Solo en Alemania, Stellantis está retirando del mercado alrededor de 80.000 vehículos, según anunció un portavoz de la compañía. De acuerdo con la KBA, el número de vehículos afectados en todo el mundo asciende a 700.000. El motivo: dos componentes del motor instalados incorrectamente podrían, en casos extremos, provocar un incendio.

Según Stellantis, la retirada se decidió tras constatar 36 incidentes en todo el mundo relacionados con este problema, incluidos 12 inicios de incendio.

En Francia, la decisión afecta a 212.000 coches fabricados entre 2023 y 2026, de los cuales más de la mitad son de la marca Peugeot, señala Stellantis sin confirmar el total mundial mencionado por KBA.

Peugeot, Citroën, Fiat, Alfa Romeo y Jeep

Por modelo, el KBA detalla que la retirada afecta a 295.000 Peugeot 208 y 2008, 126.000 Citroën C3, C4 y C3 Aircross, 124.000 Fiat Grande Panda, 44.000 Alfa Romeo Junior y 88.000 Jeep Avenger.

El problema afecta a pequeños coches híbridos, en los que el motor térmico y el eléctrico están demasiado próximos. En caso de un alto nivel de humedad, un contacto entre el tubo del filtro de partículas de gasolina y la tapa protectora del borne del motor de arranque puede provocar una chispa y el inicio de un incendio.

El problema se soluciona en el taller en 30 minutos instalando una tapa protectora más grande, explica el grupo.

Nuevo revés técnico

Stellantis ya había iniciado una llamada a revisión en febrero. Dicha llamada también afectaba a un motor de 1,2 litros, pero en su versión diésel, recuerda el sitio de ADAC.

Además, se trata de un nuevo revés técnico para Stellantis, tras los problemas encontrados en sus motores PureTech y en sus airbags de la marca Takata, que también requirieron importantes campañas de retirada.