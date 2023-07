Resuelven el misterio del enorme 'agujero de gravedad' en el Océano Índico

Desde hace décadas, un enorme y misterioso "agujero de gravedad" en las profundidades del océano Índico da que pensar a los científicos. Se trata del Bajo Geoide del Océano Índico (IOGL, por sus siglas en inglés), un área de tres millones de km cuadrados junto al extremo sur de la India, bajo la superficie de la Tierra en la que el nivel del mar es 105 metros inferior a la media. Aquí, los efectos de la gravedad de la Tierra son muchos más bajos que el promedio, algo que hasta ahora no se lograba explicar. El "agujero" fue encontrado en 1948 por el geofísico holandés Felix Andries Vening Meinesz durante un estudio de gravedad en un barco.

Para entender el nuevo hallazgo, hay que explicar que nuestro planeta no es una esfera uniforme, sino un geoide con muchas irregularidades. Esto supone también que su densidad varía en cada región del globo y, por ende, la gravedad no es igual en todos lados. En algunos lugares se produzca una anomalía gravitatoria, como sucede en las profundidades del océano Índico. También cabe recalcar que no se trata de un donde se hunden las cosas, ni los objetos caen más rápido, ni siquiera es un hueco visible.