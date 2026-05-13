Republicanos bloquean nuevo intento de frenar guerra en Irán

Los republicanos bloquearon este miércoles (13.05.2026) por séptima vez en el Senado de Estados Unidos el intento demócrata de frenar la guerra de Irán que comenzó el pasado 28 de febrero.

Aunque los republicanos rechazaron casi por unanimidad la resolución —la moción fracasó por 49 votos frente a 50—, hubo tres senadores republicanos que rompieron con su partido y se sumaron a las filas demócratas. La senadora republicana Lisa Murkowski se sumó a Susan Collins y a Rand Paul, que ya habían votado en contra en distintas ocasiones, con el objetivo de retirar a las tropas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio.

Intentos fallidos

La propuesta demócrata apela a la Ley de Poderes de Guerra de 1973, que exige que el Congreso autorice formalmente las acciones militares cuando hayan pasado 60 días desde que, por razones excepcionales, el presidente de Estados Unidos inicie la operación.

La votación de este miércoles es la primera que se produce en el Senado desde que ese plazo, que comenzó a contar el 2 de marzo, terminó el pasado 1 de mayo. Sin embargo, los republicanos argumentan que el recuento de ese plazo ha quedado suspendido por el alto el fuego vigente entre Estados Unidos e Irán.

Aunque estas resoluciones para frenar la guerra de Irán tienen pocas posibilidades de prosperar, los demócratas las presentan cada semana para presionar y forzar a los republicanos a pronunciarse sobre la intervención militar de Estados Unidos en Oriente Medio.