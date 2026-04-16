Repsol recupera operaciones petroleras en Venezuela

La empresa energética española Repsol anunció este jueves (16.04.2026) que alcanzó un acuerdo con el Gobierno de Venezuela para "retomar el control de las operaciones en el activo de petróleo de Petroquiriquire".

Triplicar la producción de petróleo en tres años

La petroquímica aseguró estar "preparada para aumentar en un 50% la producción bruta de petróleo en el país en un plazo de 12 meses y triplicarla en los próximos tres años", si se siguen "dando las condiciones necesarias".

El acuerdo con el Gobierno venezolano establecerá un sistema de pago garantizado para prevenir impagos por parte del Ejecutivo, según adelantó el periódico británico Financial Times (FT), citando una fuente interna.

Sin reembolso de deudas, pero con garantías a futuro

El FT indica que el acuerdo no incluye un compromiso específico por parte del Gobierno venezolano de reembolsar los aproximadamente 4.550 millones de dólares que Repsol afirma que se le adeudan por gas natural y petróleo no pagados.

No obstante, la garantía de pago que sí contempla el trato tiene como objetivo brindar a la empresa la seguridad de que cobrará por cualquier producción que suministre al país en el futuro.

El acuerdo, que también incluye a la petrolera estatal venezolana PDVSA, se concretará después del alcanzado esta semana entre Chevron y Caracas, que permite a la compañía estadounidense expandir significativamente sus operaciones en el país.

​Tras la revocación y la nueva autorización de Trump

Repsol ya había alcanzado un acuerdo en 2023 para continuar operando sus instalaciones en Venezuela. Sin embargo, ese acuerdo quedó obsoleto después de que el presidente estadounidense Donald Trump revocara las licencias de Repsol y otras empresas occidentales para operar en Venezuela el año pasado, como parte de los esfuerzos de Washington para presionar al régimen de Nicolás Maduro, hoy detenido en EE. UU.

Tras la captura del ahora expresidente venezolano en enero, el Gobierno de Washington flexibilizó las sanciones contra el sector energético del país. Desde entonces, las licencias generales han permitido nuevamente a las empresas energéticas extranjeras operar proyectos de petróleo y gas en Venezuela.

Una de estas licencias será la que permitirá operar a Repsol de nuevo en el país: "Este acuerdo se enmarca en la licencia general emitida por la Administración estadounidense", explicó la compañía.

Repsol, gran inversionista extranjero en Venezuela

Venezuela posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo y fue uno de los principales productores de crudo en la década de 1990, pero la mala gestión, la corrupción y las sanciones estadounidenses han provocado el deterioro de infraestructura energética del país miembro de la OPEP y que la producción caiga a un millón de barriles diarios, desde un máximo de aproximadamente 3,5 millones de barriles diarios, puntualiza el FT.

Repsol, que empezó a operar en Venezuela en 1993, es uno de los mayores inversionistas extranjeros en el país latinoamericano, donde tiene una participación del 40 % en el yacimiento petrolífero Petroquiriquire, mientras que el resto pertenece a PDVSA. El yacimiento cuenta con tres campos petrolíferos terrestres que producen alrededor de 45.000 barriles diarios.