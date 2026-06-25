Reino Unido bate su récord de temperatura para junio: 36,4 grados

El Reino Unido registró este jueves (25.06.2026), y por segundo día consecutivo, su récord histórico de temperatura durante un mes de junio, como parte de la ola de calor que azota al país y a gran parte de Europa. Los termómetros marcaron 36,4 °C en Yeovilton (suroeste de Inglaterra), convirtiéndolo en el día de junio más caluroso en el país desde que se tienen registros, de acuerdo con la oficina meteorológica Met Office.

Este registro superó el máximo histórico de 36,1 °C alcanzado ayer miércoles 24 de junio en Gosport, Hampshire (sur de Inglaterra). El récord anterior para un mes de junio databa de 1976, hace cincuenta años, cuando se alcanzaron 35,6 °C. Además, en la pasada noche, también se estableció un nuevo récord de la temperatura mínima más alta para un mes de junio, de 23,5 °C en Cardiff (Gales).

El servicio de ambulancias de Londres informó que el miércoles 24 de junio se alcanzó un "récord histórico de intervenciones por emergencias" en la capital británica, debido al "calor extremo". El servicio atendió 642 llamadas por emergencias vitales, como infartos u otros problemas respiratorios graves, y prestó asistencia a un total de 3.600 personas, "afectadas por desmayos, dificultades respiratorias o problemas cardíacos", detalló el London Ambulance Service.

Nueva alerta roja

La Met Office indicó que las temperaturas máximas podrían volver a ser superadas en los próximos días y emitió esta misma jornada una nueva alerta roja por calor extremo para este viernes en Londres y otras partes del sur de Inglaterra, siendo la primera vez en la historia que el país extiende una advertencia de este tipo durante tres días consecutivos.

Por el momento, la máxima temperatura jamás registrada en el Reino Unido es de 40,3 °C, alcanzada el 19 de julio de 2022 en Coningsby, Lincolnshire (noreste de Inglaterra).

En mayo, durante otro episodio de ola de calor, el Reino Unido batió su récord registrado en ese mes, al elevarse el mercurio hasta los 35,1 °C en los jardines botánicos de Kew, al oeste de Londres. El episodio de mayo, que se produjo durante un fin de semana largo en el país, dejó al menos una quincena de muertos, muchos de ellos menores, por incidentes relacionados con el agua.

En tanto, el servicio meteorológico de Suiza informó que esta misma jornada se registró la temperatura más alta para un mes de junio, con 38 °C en la ciudad de Basilea, un nivel que rompió el récord de 36,9 °C que databa desde 1947.

DZC (EFE, AFP)