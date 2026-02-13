Reforma laboral en Argentina: ¿esclavitud o motor de crecimiento?

El periódico Die Welt abordó con la interrogante "¿Esclavitud o motor de crecimiento?" la reforma laboral impulsada por el presidente argentino, Javier Milei, que ya pasó su primer escollo en el Congreso de ese país, al ser aprobada en el Senado con 42 votos a favor y 30 en contra.

Sobre el contenido del proyecto legislativo, señala: "El presidente argentino quiere romper con el rígido mercado laboral y ya superó el primer obstáculo para las reformas, que recuerdan a las 'leyes Hartz' de Alemania. Mientras, la resistencia en las calles es grande, pero los expertos esperan que el país resulte más atractivo para los inversores."

Y agrega: "La reforma del mercado laboral es un elemento central de las reformas estructurales pendientes para que Argentina, tras la estabilización de la inflación y el presupuesto, entre en una senda de crecimiento sostenible. (…) Aunque Argentina tiene una tasa de desempleo de 'solo' el 7 por ciento, más del 40 por ciento de los argentinos trabajan en el sector informal y, por lo tanto, no tienen seguridad social. De este modo, el Estado deja de recaudar impuestos y cotizaciones a la seguridad social."

Menor protección laboral

Sobre el mismo tema, el diario Die Tageszeitung (taz) destaca: "En Argentina se avecinan una menor protección contra el despido, indemnizaciones más bajas y menos derechos de huelga. (…) Aún falta la aprobación de la Cámara de Diputados. Sin embargo, existe consenso sobre la necesidad de una reforma. La mayor parte de la legislación vigente data del siglo pasado. La controversia gira en torno al contenido."

(...) "Se quieren flexibilizar las contrataciones y los despidos, se planea introducir una cuenta de tiempo para las horas extras y un nuevo modo de indemnización por despido. Se pretende restringir el derecho a huelga en los ‘servicios esenciales' y eliminar la renovación automática de los convenios colectivos. (…) Se restringirá el pago continuado del salario en caso de enfermedad o accidente", señala el medio alemán.

Cuba amenaza con colapsar

El bloqueo petrolero contra Cuba por parte de Estados Unidos es, sin duda, de enorme interés para la prensa alemana y para el mundo entero. Con el anuncio que hizo Cuba referente a que ya no cuenta con combustible para que los aviones carguen en su territorio, se confirma que la situación es más que crítica.

El matutino Frankfurter Allgemeine Zeitung resume lo que ha ocurrido así: "Estados Unidos cortó casi por completo el suministro de petróleo a Cuba. Venezuela, su principal proveedor, suspendió sus exportaciones a Cuba después que Estados Unidos derrocara al Gobierno de Caracas y controlara las exportaciones. México, el segundo socio comercial más importante del estado insular caribeño, cedió a la presión de Washington y detuvo sus petroleros luego que el presidente Donald Trump amenazara con imponer aranceles. La esperanza de que otros países intervengan se desvanece."

En su análisis, este periódico alemán también apunta a otros aspectos de la crisis cubana: "La escasez generalizada de materias primas e insumos reduce el rendimiento económico global de Cuba entre un 30 y un 50 por ciento. Al mismo tiempo, la productividad disminuye debido a la falta de mano de obra cualificada. El país está experimentando una ola de emigración de jóvenes. Cada año, cientos de miles abandonan la isla. Los que se quedan son los ancianos."

Además, subraya: "El hambre se ha convertido en un fenómeno habitual: el Departamento de Agricultura de Estados Unidos llegó a la conclusión ya en 2023 de que 1,4 millones de personas, el 13 por ciento de los cubanos, están desnutridas, mientras que casi el 40 por ciento no tiene acceso fiable a cantidades suficientes de alimentos seguros y nutritivos."

Medidas de emergencia

Die Tageszeitung aborda también el colapso de Cuba analizando la implementación de medidas de supervivencia en lugar de la puesta en marcha de reformas políticas necesarias.

En su publicación señala: "Ahora, la emergencia en Cuba es una realidad. El viernes, el Gobierno de La Habana anunció medidas destinadas a ayudar a mantener la isla en funcionamiento a fuego lento. Se restringirá el transporte público, la administración pública solo trabajará de lunes a jueves, se reducirán drásticamente los viajes en autobús, tren y ferry, se trasladará a los turistas a algunos hoteles, y las universidades suspenderán las clases presenciales durante 30 días. Según La Habana, hay que hacer frente al ‘colapso con resistencia creativa'."