Reconstruyen el rostro de una mujer que vivió hace 10.500 años

Con sus ojos azul claro y una mirada ligeramente nerviosa, el busto reconstruido de Margaux, una mujer que vivió hace unos 10.500 años en lo que hoy es Bélgica, resulta sorprendentemente realista.

Recreada gracias a una estrecha colaboración entre la ciencia y el arte, la figura de Margaux fue realizada en la Universidad de Gante, en Bélgica, como parte de un proyecto que busca explorar cómo vivían los últimos cazadores-recolectores de la región durante el periodo Mesolítico.

