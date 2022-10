Rechazan negociaciones para nuevo aeropuerto en El Salvador

Por Deutsche Welle | 13 de octubre de 2022, 5:30 AM

Un grupo de campesinos del occidental departamento de La Unión de El Salvador rechazaron este miércoles (12.10.2022) las negociaciones con una autónoma del Gobierno de Nayib Bukele para construir el Aeropuerto del Pacífico en sus tierras de cultivo y denunciaron amenazas.

Los representantes de las comunidades El Condadillo y Flor de Mangle señalaron que equipos técnicos de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) -que administra aeropuertos y puertos- les han valorado en 8.000 dólares por manzana (0,70 hectáreas), cuando ellos consideran que el valor real es mayor.

Santos Cruz, agricultor de la zona, afirmó en una conferencia de prensa que "lo que hacen los de CEPA es amenazarlo a uno" al decirle que "si usted no firma, es posible que se quede sin nada" y que "si no firmamos durante 15 días posiblemente esto se va a ir a Fiscalía y Fiscalía va a determinar si le deja todo esto al Gobierno y nos deja sin nada a nosotros".

Cruz agregó que este proyecto "trae un impacto ambiental a la zona", porque "lo construyen pegado al manglar", un bosque salado que protege el terreno de los efectos del cambio climático, e indicó que el área es de cultivo de granos básicos y de hortalizas.

"Nosotros, los agricultores, la gente pobre del país, estamos sufriendo cuántas cosas por megaproyectos que trae el Gobierno. ¿Por qué no lleva ese aeropuerto a otro lado? El país no necesita dos aeropuertos", cuestionó el agricultor y sostuvo que el valúo que han recibido "no es pago (suficiente)" y "nos quita totalmente la fuente de trabajo que nosotros tenemos en esa zona", porque "no nos dejan nada".

En abril pasado, la Asamblea Legislativa -de amplia mayoría oficialista- aprobó dos leyes para la simplificación de trámites y la construcción y operación de los proyectos de un tren y aeropuerto. Las bancadas sancionaron que las construcciones de ambos proyectos no se rijan por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), que establece controles de transparencia.

De igual forma, en noviembre de 2021, el Congreso aprobó una ley que permite la expropiación de inmuebles. "Los propietarios o poseedores de inmuebles, que se consideren de interés público, podrán ser privados de sus derechos de propiedad o intereses patrimoniales legítimos previa declaración de utilidad pública" con "una justa indemnización", señala la legislación.

Según el Gobierno, con el proyecto del Aeropuerto del Pacífico "se garantizarán cerca de 4.700 empleos en el primer año de operaciones y 50.000 en 10 años".