Rapidez con que avanza brote de ébola alarma a la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este martes (14.07.2026) que el brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) ya es el tercero más grande registrado hasta la fecha, con el aumento más rápido de casos en un solo mes y que la inmensa mayoría de los casos nuevos se originan en cadenas de transmisión desconocidas, lo que habla de un brote descontrolado.

La expansión de esta epidemia en el segundo país más grande de África, pero uno de los más pobres del mundo, va a un ritmo que supera la capacidad de respuesta de las autoridades y las organizaciones internacionales. "Según nuestras proyecciones, estimamos que la magnitud de la epidemia representa al menos de dos a cuatro veces el número de casos registrados", anunció Chikwe Ihekweazu, director ejecutivo del Programa de Gestión de Emergencias Sanitarias de la OMS.

El alto responsable sostuvo que una de las dificultades radica en que el 80 % de los casos nuevos están fuera de la lista de contactos establecida. "Eso significa que vienen de cadenas de transmisión desconocidas”, reconoció. Además, una parte significativa de los fallecidos son personas que murieron en sus comunidades sin haber llegado nunca a un centro sanitario, lo que justamente dificulta frenar los contagios.

"Debemos detectar los casos antes. Debemos reforzar y acelerar la búsqueda de contactos. Debemos velar por que los centros de salud sean accesibles, seguros y merecedores de la confianza de las comunidades a las que sirven", agregó.

Sigue faltando dinero.

De retorno de una visita a las zonas más afectadas en la RDC, Ihekweazu aseguró que la respuesta al brote se ha fortalecido considerablemente en comparación con lo que vio hace un mes (durante una misión anterior), pero la velocidad de los contagios sigue superando las capacidades que se han creado. Hasta el 11 de julio, la RDC había notificado 1.926 casos confirmados y 702 fallecidos en cinco provincias.

Como aspecto positivo mencionó que ahora se cuenta con más de 700 camas para pacientes de ébola, se ha pasado de uno a catorce laboratorios capaces de efectuar diagnósticos y se está formando a más de 21.000 trabajadores comunitarios. Como otro punto esencial, destacó la mejora en la forma en que se manejan los entierros para que sean seguros y dignos, una medida clave para detener la transmisión.

Por otra parte, la OMS alertó de la insuficiencia de recursos, pues solo ha recibido el 40 % de los 115 millones de dólares que ha solicitado para financiar sus operaciones en el país.

DZC (EFE, AFP)