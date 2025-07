¿Quién protege los tesoros culturales en Israel e Irán?

La advertencia del Consejo Internacional de Museos (ICOM) llegó tras los primeros ataques con bombas y fue clara: alertó de un "peligro creciente" para los museos y sus empleados en Israel e Irán. Ambas partes deberían atenerse a las convenciones internacionales para la protección del patrimonio cultural, incluso en caso de conflicto, exigió la asociación con sede en París.

Está formada por 8.000 expertos en museos de todo el mundo, incluidos Israel e Irán. "Sin embargo, no podemos hacer más que advertir y amonestar", declaró a DW la presidenta del Comité Nacional alemán, Felicia Sternfeld.

¿Ha llegado el mensaje? Las noticias son escasas, sobre todo desde Irán. El país apenas permite la entrada de periodistas extranjeros y restringe la libertad de prensa.

Sin embargo, una cosa parece cierta: en ambos países se pusieron en marcha planes de emergencia al comienzo del conflicto entre Israel e Irán. En la medida de lo posible, los expertos se esforzaron por asegurar, retirar y reubicar los bienes culturales. A pesar de todas las advertencias, de momento no está claro si se han producido daños.

Museo Nacional de Teherán evacuado

Irán tiene un rico patrimonio cultural. El país posee 28 lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y unos 840 museos, 300 de los cuales están bajo la administración del Ministerio de Cultura.

"Irán cuenta con una autoridad de monumentos bien organizada y profesional", afirma Judith Thomalsky en entrevista con la radio alemana Deutschlandfunk. Thomalsky dirige la delegación del Instituto Arqueológico Alemán en Teherán.

El Museo Nacional Iraní no solo es el más antiguo, sino también el más importante de Irán. En dos edificios de tres salas cada uno, alberga más de 300.000 hallazgos arqueológicos de las épocas preislámica (antes del siglo VII d.C.) e islámica, entre ellos, muchos objetos de piedra, cerámica, vidrio y metales.

"En Irán, la relación con el patrimonio cultural es muy estrecha", dice Barbara Helwing, directora del Museo de Oriente Próximo en Berlín. La identidad cultural del país se basa en una larga historia, recuerda, y en la conciencia de que el primer verdadero imperio mundial de la historia emanó de Irán, con el antiguo Imperio Persa (entre el año 550 y 330 a.C.).

Sacos de arena protegen importantes exposiciones

Según Helwing, todos los objetos transportables del museo se llevaron a los sótanos con mucha prisa. Los objetos no móviles, sobre todo los de piedra, se cubrieron con sacos de arena para protegerlos de los golpes y los escombros. A diferencia de Israel, en Irán no hay búnkeres, ni para las personas, ni para los objetos amenazados.

Proteger los yacimientos arqueológicos, que a menudo se encuentran en terreno abierto, es mucho más difícil: "Realmente no se pueden proteger", afirma Helwing. "Sólo cabe esperar que estén lo suficientemente lejos de posibles objetivos de ataque".

En Israel, también se activaron planes de emergencia tras los primeros contrataques de Irán. Según un reportaje de la revista cultural francesa Beaux Arts, el Museo de Arte de Tel Aviv ha asegurado su colección de bellas artes israelíes e internacionales en salas y depósitos subterráneos. No reabrirá sus puertas hasta el 3 de julio.

El Museo de Israel en Jerusalén, uno de los mayores de la región con 500.000 objetos, ya puede visitarse de nuevo. En su página web informa a los visitantes de que hay refugios disponibles en caso de emergencia.

El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO se reúne en París

Actualmente, hay nueve sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO en Israel. Uno de ellos es la "Ciudad Blanca" de Tel Aviv, un barrio con numerosos edificios Bauhaus, la fortaleza de Masada y la ciudad vieja de Acre.

"Que sepamos, no se ha producido ningún daño a objetos arqueológicos bajo la responsabilidad de la Autoridad de Antigüedades de Israel", explicó la Autoridad de Antigüedades de Israel (IAA), según los diarios Times of Israel y Times of Tehran, "ni siquiera a objetos expuestos en museos".

Los sitios del Patrimonio Mundial están protegidos formalmente por la comunidad internacional de Estados. Junto con la Convención de La Haya de 1954, que regula la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO de 1972 es el conjunto de normas supranacionales más importante para la preservación de los bienes culturales.

El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO celebrará próximamente en París, del 6 al 16 de julio, su 47ª reunión. Entre otras cosas, los expertos debatirán la inclusión de nuevos sitios en la Lista del Patrimonio Mundial. La reunión se retransmitirá en directo por Internet. La guerra entre Israel e Irán no figura en el orden del día. Solo cabe esperar que el alto el fuego se mantenga y no sea necesario.

(chb/rml)