Quién es Nick Reiner, el hijo del cineasta Rob Reiner acusado de asesinar a sus padres

Nick Reiner fue detenido horas después de que sus padres, el actor y director de cine Rob Reiner y su esposa, Michele, fueran hallados muertos en su domicilio este domingo en el exclusivo barrio de Brentwood de la ciudad de Los Ángeles.

Las autoridades acusan al hombre de 32 años de un delito grave bajo sospecha de asesinato y permanece bajo custodia con una fianza de US$4 millones, según registros del Departamento de Policía de Los Ángeles.

Nick Reiner es el segundo de los tres hijos del cineasta Rob Reiner -director de clásicos como The Princess Bride ("La princesa prometida"), This Is Spinal Tap, Stand by Me ("Cuenta Conmigo"), When Harry Met Sally ("Cuando Harry conoció a Sally"), Misery o A Few Good Men ("Algunos hombres buenos")- y su esposa, Michele Singer Reiner.

Reiner fue detenido la noche del domingo, día en que fueron hallados los cadáveres de sus padres.

Los cuerpos de ambas víctimas presentaban múltiples puñaladas, según informaron fuentes a CBS News, socio estadounidense de la BBC.

La policía ha difundido pocos detalles sobre las circunstancias del crimen, que ha alcanzado una amplia repercusión mediática.

Su adicción a las drogas

A diferencia de la carrera ampliamente reconocida de su padre, Nick desarrolló una trayectoria discreta en la industria del cine.

Su principal crédito profesional es haber sido coguionista de la película Being Charlie (2016), dirigida por su padre.

Getty Images

El filme narra la historia de un adolescente con adicción a las drogas, inspirado de forma libre en la propia experiencia de Nick con la drogodependencia.

En entrevistas concedidas en su momento, Nick habló abiertamente de años de consumo, ingresos repetidos en centros de rehabilitación y periodos de su adolescencia en los que se vio abocado a vivir en las calles.

En 2016 contó a la revista People que se convirtió en un sin techo por negarse a ingresar en los programas de rehabilitación que sus padres le proponían.

"Si quería hacerlo a mi manera y no ir a los programas que sugerían, entonces tenía que ser indigente", afirmó entonces.

También reconoció que pudo haber muerto en ese periodo: "Todo es suerte. Tiras los dados y esperas lograrlo".

El diario LA Times recordó este lunes que Nick "pasó años luchando con la adicción y, con la ayuda de su padre, contó su historia al mundo".

Según el diario, logró mantenerse sobrio hacia 2015, cuando trabajó con Rob Reiner en Being Charlie.

La relación con sus padres

Hay poca información pública de la relación que Nick Reiner mantenía con sus padres.

La película Being Charlie incorporó elementos de la relación padre-hijo, incluida una línea del personaje paterno que dice: "Preferiría que me odiaras y que siguieras vivo".

Getty Images La familia Reiner en 2016.

Nick afirmó en una entrevista con AOL en 2016 que no había "conectado mucho" con su padre durante su infancia.

En el marco de la promoción del filme, Nick y su familia hablaron de los desaciertos y aprendizajes durante el proceso de rehabilitación.

Rob Reiner admitió entonces que, en su desesperación, priorizó el consejo de especialistas por encima de la voz de su hijo.

"Cuando Nick nos decía que no estaba funcionando para él, no lo escuchábamos", reconoció.

Michele Singer añadió que los profesionales les aseguraban que Nick "mentía" o "manipulaba", y ellos les creyeron.

Nick también explicó que su decisión de dejar la heroína estuvo motivada por una constatación práctica. "Vengo de una buena familia. No se supone que deba estar en la calle o en refugios para personas sin hogar haciendo estas cosas", declaró al LA Times.

Tras Being Charlie no volvió a acumular créditos relevantes en el cine, según bases de datos de la industria, y expresó su deseo de forjar un camino independiente.

Mientras avanza la investigación sobre la muerte de Rob y Michele Reiner, las autoridades mantienen bajo llave los detalles más específicos del caso.

Nick Reiner, por su parte, sigue detenido a la espera de los próximos pasos judiciales.