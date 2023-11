¿Qué país latinoamericano tiene el mejor sistema sanitario?

¿Hay un modelo regional a seguir?

En abril de este año, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), dio a conocer el "Health at a Glance: Latin America and the Caribbean 2023", el informe más reciente sobre el panorama de los sistemas sanitarios de la región.

El experto asegura que "no existe un sistema de salud en ALC -América Latina y el Caribe- que pueda considerarse el mejor y el modelo a seguir. Algunos se desempeñan muy bien en algunas áreas, y no tan bien en otras".

Modelos sanitarios destacados

¿Es justo comparar los sistemas sanitarios?

Jorge Alarcón Villaverde, profesor del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) de Perú, responde a DW que antes de comparar "hay que ponerse de acuerdo en el concepto de sistema de salud y la forma de medir sus resultados, y no solo los procesos", que no consideran la diversidad geográfica, económica, política y cultural.

Cómo mejorar un sistema de salud

No obstante, añade, la gran dificultad de Latinoamérica yace en los empleos informales. Quienes no tienen un empleo formal, no pagan impuestos ni colaboran con el sistema sanitario: "Financiar la atención en salud con impuestos no solo resulta difícil, sino que obliga a castigar otras inversiones que pueden ser importantes para estas naciones", concluye.