¿Qué hace al Bayern Múnich el equipo más exitoso de Alemania?

Muchos creen que el secreto está en la pierna certera de Harry Kane. Otros apuntan a la versatilidad y frescura de Jamal Musiala. Y muchos más, al temple y la experiencia de Manuel Neuer en la portería. Pero, para entender el éxito del equipo bávaro, se tiene que echar un vistazo a la banca.

1. El papel del entrenador

Quizá una de las ventajas más importantes del FC Bayern sea hoy su entrenador, Vincent Kompany, quien ha diseñado una estrategia que pone al equipo primero, sin quitar la individualidad a cada jugador. Además, ha inculcado en sus jugadores el deseo de querer ganar contundentemente cada partido, incluso si todo ya está decidido.

"Vincent Kompany es un golpe de suerte. Lo está haciendo increíblemente bien, no solo en la forma en que jugamos, sino también en la forma en que da a los jugadores la alegría de jugar", elogió el presidente del Bayern Múnich, Herbert Hainier, tras ganar el campeonato temprano.

"Tenemos 22 o 23 jugadores, y todos quieren jugar. Los rota y les da todos la sensación de pertenecer. Eso marca una diferencia enorme. Su proceder calmado también le hace muy bien al club”, agregó.

El equipo de Kompany apenas experimenta bajas en el rendimiento y se mantiene estable, incluso con el marcador en contra. El mejor ejemplo fue el partido de vuelta en los cuartos de final de la Champions League contra el Real Madrid. El equipo alemán estuvo por detrás tres veces, pero remontó en cada ocasión y ganó el partido al final.

2. Los fichajes clave

Jugadores deseados como Florian Wirtz, Xavi Simons o Nick Woltemade no estaban disponibles para el Bayern esta temporada. Sin embargo, llegó el colombiano Luis Díaz, que no fue un traspaso de primera línea, pero sumó un jugador de alto nivel que cumplía perfectamente en su puesto.

Además, Jonathan Tah, que llegó del Bayer Leverkusen como agente libre, se convirtió rápidamente en un pilar defensivo. Su fichaje también tuvo como consecuencia el debilitamiento de un posible competidor.

Bayern Múnich ha apostado en los últimos años por desarrollar el talento interno. Lennart Karl es el ejemplo más visible de esto: el talento del joven alemán recibió la confianza del cuerpo técnico y se vio reflejado en minutos de juego. Mostró buenas actuaciones y se ganó una invitación a la selección nacional con 17 años.

3. Las debilidades de la competencia

La competencia del Bayern Múnich en la Bundesliga simplemente no es constante ni lo suficientemente buena. El Borussia Dortmund es indiscutiblemente la segunda potencia futbolística del país, pero no acaba de encontrar su propio estilo de juego.

El Leipzig se ha reforzado con nuevos fichajes como Brajan Gruda y Yan Diomande, pero no está en igualdad de condiciones, especialmente en los duelos donde se mide con el Bayern. En el primer partido de la temporada, Leipzig perdió 6-0. En el partido de vuelta, perdió 5-1.

El Stuttgart está jugando una temporada excepcionalmente buena y podría clasificarse para la Liga de Campeones por segunda vez tras 2024. Sin embargo, no tiene la profundidad en la plantilla para mantenerse a la altura a largo plazo. Bayer Leverkusen no está logrando regularidad en sus actuaciones. En una semana casi arrebatan la victoria al Bayern, pero no pasaron de empatar el partido.

Estos cuatro equipos no tienen ni la calidad del Bayern, ni la mentalidad "Kompany" de querer ganar a toda costa cada partido.

4. Los récords del Bayern Múnich

El Bayern ha tenido muchas buenas temporadas y suma ya 35 campeonatos alemanes. Pero si algo destaca esta temporada, es la cantidad de goles que lograron.

En la temporada 2025/2026, marcaron 109 goles en 30 partidos, batiendo su propio récord de 102 goles en 1972. Si ganan los cuatro partidos restantes de la Bundesliga, también podrían igualar el récord de puntos de la temporada 2012/2013,m en la que reunieron 91 puntos.

El único inconveniente: dado que el equipo de Múnich perdió contra el Augsburgo en enero, no pueden convertirse en campeones invictos. Hasta ahora, solo Bayer Leverkusen ha logrado esto en 2024.

5. La próxima meta

En la Bundesliga, el Bayern Múnich no tiene un verdadero rival. El hecho de que otro equipo se convierta en campeón alemán solo ocurre en casos excepcionales. 13 de los últimos 14 títulos de campeonato fueron para los muniqueses.

Por lo tanto, como siempre, el foco está en la Champions League, que el Bayern ganó por última vez en 2020, cuando lograron el triplete bajo la dirección del entrenador Hansi Flick. Este año, el club tiene buenas cartas para volver a llevarse "La Orejona”, la copa de la máxima competición europea de clubes.

(er/rml)