Qatar confirma evacuación de personal de base estadounidense

Qatar confirmó este miércoles (14.01.2026) que parte del personal estadounidense de la base militar de Al Udeid recibió órdenes de abandonar las instalaciones “en respuesta a las tensiones regionales”.

“Qatar sigue aplicando todas las medidas que sean necesarias para salvaguardar la seguridad y la protección de sus ciudadanos y residentes como máxima prioridad, incluidas las acciones relacionadas con la protección de infraestructuras críticas e instalaciones militares”, declaró en un comunicado la Oficina para los Medios Internacionales de Qatar.

La base militar de Al Udeid, es la más grande de Oriente Medio y está ubicada a las afueras de Doha.

La medida “se está tomando en el marco de las tensiones que están teniendo lugar en la región”, dijo la Oficina Internacional de Medios de Comunicación de Qatar en un comunicado, en el que no hizo referencia a la escalada entre Irán y Estados Unidos en medio de las protestas en el país persa y las amenazas de Washington.