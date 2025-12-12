Putin habla con Maduro y reafirma su respaldo a Venezuela

El presidente ruso Vladimir Putin reafirmó este jueves (11.12.2025) por teléfono su apoyo a Nicolás Maduro, ante el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y un día después de la incautación de un buque petrolero frente a las costas de Venezuela.

"Vladimir Putin expresó solidaridad con el pueblo venezolano y confirmó su apoyo a la política del gobierno de Maduro, dirigida a proteger los intereses y la soberanía nacional ante la creciente presión externa", dijo el Kremlin en el resumen de la llamada.

Según la presidencia rusa, ambos mandatarios confirmaron además su "compromiso mutuo" con la puesta en marcha de proyectos ruso-venezolanos, especialmente en los ámbitos económico, energético y comercial.

Operaciones contra el narcotráfico cercan al régimen venezolano

La conversación de este jueves es la primera entre ambos líderes desde la escalada de las tensiones entre Caracas y Washington. Maduro, un fiel aliado de Putin, anunció en mayo un nuevo acercamiento entre Moscú y Caracas con la firma de un tratado de cooperación.

Por su parte, el gobierno estadounidense multiplica las medidas, tanto económicas como militares, para aumentar la presión sobre el régimen venezolano. Desde septiembre, Washington ha desplegado un importante dispositivo militar en el Caribe que incluye el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, además de 15.000 soldados y aviones de combate.

El presidente estadounidense Donald Trump ya ha declarado que los días de Maduro "están contados" y que los ataques en tierra contra los "narcoterroristas" llegarán "muy pronto", no solo en Venezuela.

rr afp/reuters/efe