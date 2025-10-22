Putin dirige ejercicios nucleares tras aplazamiento de cumbre con Trump

El presidente ruso, Vladimir Putin, supervisó este miércoles (22.10.2025) ejercicios de las fuerzas nucleares estratégicas de Rusia que incluyeron pruebas de misiles lanzados desde la superficie y el aire, anunció el Kremlin.

Durante estas maniobras, planificadas con antelación y a las que Putin asistió por videoconferencia, el Ejército ruso realizó un lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental Yars desde el cosmódromo de Plesetsk, cerca del círculo polar ártico, con destino a un campo de entrenamiento en Kamchatka, en el Lejano Oriente ruso.

También se lanzó un misil balístico Sineva, con un alcance de hasta 11.500 km, desde un submarino en el mar de Barents, precisó el Kremlin en un comunicado. Misiles de crucero fueron disparados por bombarderos estratégicos rusos Tu-95MS. “Todas las tareas de los ejercicios se cumplieron con éxito”, aseguró el Kremlin.

Después de ejercicios de la OTAN

El anuncio de estas maniobras rusas se produce una semana después del inicio de los ejercicios anuales de las fuerzas nucleares de la OTAN, que involucran a unos 2.000 efectivos, 71 aviones y 14 países.

Estos ejercicios occidentales, de unas dos semanas de duración, se llevan a cabo desde bases militares en Países Bajos, Bélgica, Reino Unido y Dinamarca, así como sobre el mar del Norte.

“Ejercicios de este tipo siempre son objeto de especial atención por parte de nuestros militares”, declaró el martes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, subrayando que Rusia toma “las medidas adecuadas” para preparar su potencial militar.