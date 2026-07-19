Putin agradece a Corea del Norte su apoyo a la invasión rusa de Ucrania

La ministra de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, Choe Son Hui, se reunió este domingo (19.07.2026) con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú, un encuentro que el dirigente aprovechó para agradecerle por el apoyo a su invasión de Ucrania.

El mandatario afirmó que su país nunca olvidará la gesta de los soldados norcoreanos, que según él serán honrados al mismo nivel que los rusos, y elogió la comprensión con el líder norcoreano Kim Jong-un.

"Quiero expresarle una vez más mi gratitud por el apoyo dado en la operación militar especial" en Ucrania, declaró Putin.

Rusia y Corea del Norte estrecharon sus lazos desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022.

El régimen comunista asiático envió tropas terrestres a la región rusa de Kursk y sistemas de armamento para apoyar las operaciones rusas en Ucrania.

A cambio, el país recibe ayuda financiera, alimentos y energía, además de tecnología militar por parte de Moscú, según analistas.