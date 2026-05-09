Putin afirma que la guerra con Ucrania "está llegando a su fin"

El presidente ruso Vladimir Putin afirmó este sábado (09.05.2026) que su invasión de Ucrania está cerca de terminar, y criticó fuertemente a países occidentales por ayudar a esta nación, en una breve tregua de tres días anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump que los dos países se acusaron mutuamente de violar.

Aliados de Ucrania esperaban "una derrota aplastante" del régimen ruso, pero "no sucedió"

"Empezaron a intensificar la confrontación con Rusia, que continúa hasta hoy. Creo que está llegando a su fin, pero sigue siendo un asunto serio", dijo a periodistas. Durante la conmemoración de la victoria soviética contra los nazis, el mandatarió cargó contra el papel jugado por la OTAN en el conflicto.

"Pasaron meses esperando que Rusia sufriera una derrota aplastante, que su Estado se desmoronara. No sucedió. Y entonces se quedaron atascados en esa dinámica y ahora no logran salir de ella", afirmó.

Además, dijo que estaba dispuesto a reunirse con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski en un tercer país, pero solo cuando se acuerden todas las condiciones para un posible acuerdo de paz. "Este debería ser el punto final y no las negociaciones en sí mismas", sostuvo.

Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de violar la tregua anunciada por Trump

A diferencia de la pompa del año pasado, cuando una veintena de dirigentes internacionales de naciones como China y Brasil asistieron al llamado Día de la Victoria, esta vez acudieron apenas un puñado de líderes aliados, como los de Bielorrusia, Kazajistán, Malasia y Eslovaquia.

La celebración se vio confortada por la entrada en vigor de una tregua de tres días entre Rusia y Ucrania, anunciada un día antes por Trump. Sin embargo, ambas partes se acusaron mutuamente este sábado de vulnerarla.

"Desde el comienzo del día, el número de ataques del agresor llegó a 51", afirmó el Estado Mayor ucraniano. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que "grupos armados ucranianos lanzaron ataques con drones y artillería contra las posiciones" de las tropas del régimen ruso.