¿Puede la fusión nuclear alimentar con energía al mundo?

El "futuro de la energía"

Como "la combustion de leña"

Generar energía a través de la fusión nuclear

¿Qué es fusión y fisión?

La ventaja "verde"

Los partidarios de la energía nuclear no solo afirman que es muy eficiente, sino que podría reducir drásticamente la dependencia de los combustibles fósiles. La energía nuclear en sí misma se considera una alternativa de carbono cero en comparación con los combustibles fósiles, porque al generarse no se emite gases de efecto invernadero; su principal subproducto es el helio, un gas inerte y sin toxicidad.

El plasma se apaga

Impacto limitado de fuga

Del experimento a la electricidad

La energía de fusión no puede resolver la crisis energética de este invierno, ni ayudará a reducir las emisiones en el futuro cercano. En su libro "The Fairy Tale of Nuclear Fusion” o "El Cuento de Hadas de la Fusión Nuclear”, el científico nuclear LJ Reinders argumenta que la energía de fusión llegará demasiado tarde para abordar nuestros problemas climáticos más acuciantes. Barbaschi, por su parte, cree que las inversiones en fusión nuclear no son para satisfacer nuestras necesidades energéticas de la actualidad, sino las de la segunda mitad del siglo.