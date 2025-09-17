Principal sospechoso del caso Madeleine McCann sale de prisión en Alemania

Christian B., de 48 años, ha cumplido una condena de siete años en la prisión de Sehnde, en el norte de Alemania, por violar a una mujer estadounidense de 72 años en 2005 en la región del Algarve, en Portugal, precisamente donde Maddie desapareció. Pero, según los fiscales, no ha sido acusado en el caso de la desaparición de Madeleine McCann debido a la falta de pruebas.

Individuo "intrínsecamente peligroso"

La desaparición de 'Maddie' es uno de los casos más mediáticos del mundo, pero la falta de pruebas contundentes ha impedido a las autoridades alemanas presentar cargos contra Christian B., quien niega las acusaciones. El fiscal alemán Christian Wolters expresó su preocupación en una reciente entrevista por la liberación de un individuo "intrínsecamente peligroso".

El miércoles 17 de septiembre de 2025, Christian B. fue liberado de su encierro. Salió en el vehículo de su abogado, acompañado por dos automóviles de policía. Fuera del centro penitenciario se congregaba un gran grupo de medios de comunicación que aguardaba su salida.