Primeros camiones de tregua del convoy de ayuda entran desde Egipto a Gaza

24 de noviembre de 2023, 6:54 AM

Los primeros camiones que forman parte del convoy humanitario con medicamentos, combustible y gas, parte de la ayuda que se entregará por el inicio de la tregua, entraron este viernes a la Franja de Gaza a través del paso terrestre de Rafah, que conecta Egipto con el enclave palestino, indicaron diversas fuentes.



Cruz Roja entregará rehenes a Ejército israelí

​Israel advierte a gazatíes que la guerra no ha terminado

El Ejército israelí advirtió hoy a los gazatíes que la guerra no ha terminado y que los civiles que huyeron del norte de Gaza por los incesantes ataques de Israel no pueden volver a esta zona a pesar de la tregua de cuatro días que arrancó este viernes a las 7:00 a.m..