Presidente de parlamento iraní afirma que EE. UU. prepara ataque terrestre

Misil israelí alcanza el canal catarí Al Araby en Teherán y deja "daños considerables"

Cinco personas mueren en ataque de Estados Unidos e Israel en ciudad iraní

Irán autoriza el paso de 20 barcos paquistaníes por el estrecho de Ormuz

EE.UU. alista operaciones sobre el terreno en Irán: medios

Presidente del Parlamento de Irán afirma que Estados Unidos prepara un ataque terrestre

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmó este domingo (29.03.2026) que Estados Unidos está preparando una operación terrestre contra Irán, aunque rechazó un supuesto doble discurso por parte de Washington.

"Públicamente, el enemigo envía mensajes de negociación y diálogo mientras, en secreto, planifica una ofensiva terrestre", dijo el funcionario del régimen iraní en un comunicado divulgado por la agencia oficial de noticias IRNA. (afp/reuters)

Misil israelí alcanza el canal catarí Al Araby en Teherán y deja "daños considerables"

La cadena de televisión Al Araby, de Qatar, dijo que un misil israelí impactó contra su edificio de oficinas en la capital iraní Teherán, lo que le obligó a interrumpir su transmisión en vivo y causó "daños considerables" en las instalaciones.

En un video publicado en las redes sociales del canal, uno de sus reporteros mostró los daños en las oficinas. Se podían ver equipos, muebles y escombros esparcidos por el suelo. También se observan escombros y vehículos dañados en la calle. (ap/afp)

Cinco personas mueren en ataque de Estados Unidos e Israel en ciudad iraní

Bombardeos israelíes y estadounidenses alcanzaron este domingo un muelle en una ciudad portuaria iraní cerca del estrecho de Ormuz, donde murieron cinco personas, afirmó la prensa estatal de Irán.

"El enemigo estadounidense-sionista efectuó un ataque criminal en el muelle de Bandar Jamir, matando a cinco personas e hiriendo a otras cuatro", reportó la agencia oficial de noticias Irna. (afp/reuters)

Irán autoriza el paso de 20 barcos paquistaníes por el estrecho de Ormuz

El vice primer ministro y canciller de Pakistán, Ishaq Dar, confirmó el acuerdo que permitirá el tránsito de dos barcos diarios por esta estratégica ruta marítima, restringida para el comercio global desde el inicio de las hostilidades a finales de febrero.

"Este es un gesto bienvenido y constructivo por parte de Irán y merece reconocimiento. Es un presagio de paz y ayudará a marcar el comienzo de la estabilidad en la región", declaró el jefe de la diplomacia paquistaní en redes sociales.