Presidente de México no descarta ingreso de fuerzas EE. UU. por captura de narcos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no descartó el lunes la intrusión de Fuerzas Armadas estadounidenses en el país para arrestar a los narcotraficantes Joaquín Guzmán López, hijo del "Chapo" Guzmán, e Ismael "El Mayo" Zambada, aunque aceptó que no hay pruebas.

"No se descarta, pero no hay pruebas", aseveró el mandatario durante su rueda de prensa matutina.

El gobernante mexicano cuestionó la detención de ambos narcotraficantes, arrestados el jueves en El Paso, Texas, tras bajar de un avión que salió de México sin conocimiento del gobierno.

López Obrador señaló también que, aunque ha trascendido que existieron negociaciones entre el gobierno estadounidense y Guzmán López para que el capo se entregara en aquel país, lo cierto es que tampoco informaron a México sobre estos supuestos acuerdos.

"No, no hay informes", enfatizó.

Posibles acuerdos previos

Sin embargo, indicó que "hay también el antecedente, como el mismo gobierno de Estados Unidos lo está asegurando, de que venían haciendo acuerdos con Guzmán (López)".

"Eso es lo que ellos dicen de tiempo atrás, incluso hablan hasta de 2 o 3 años de acuerdos, dicen que hace algunas semanas, pero hay también la versión de que llevaban más tiempo con acuerdos con él", dijo.

También expresó su inconformidad por la información que han proporcionado autoridades estadounidenses a México sobre ambas detenciones.

"No (estoy conforme). Todavía falta mucho, falta saber de dónde salieron (...) porque inicialmente mandaron de Migración de México el plan de vuelo de Hermosillo, una avioneta a Nuevo México, pero luego se menciona de que no salieron de ahí y no se tiene una información confiable", enfatizó.

Y no descartó reunirse con el presidente Joe Biden para hablar sobre el caso. Pese a sus reclamos, señaló que su gobierno mantiene cooperación con Estados Unidos en el combate al narcotráfico.

Finalmente, ante el riesgo de violencia en Sinaloa, base del cártel liderado por los hijos del Chapo, López Obrador pidió evitar enfrentamientos y apostar por la paz.

"Quienes se dedican a estas actividades ilícitas saben que no resuelven nada con la confrontación, que van ahí a exponer la vida de otros seres humanos y que para qué el sufrimiento de las familias, que no es el camino la violencia, yo confío que no va a haber confrontación, lo deseo", expresó.