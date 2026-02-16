Presidente de Guatemala dice que estado de sitio controló a pandillas

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, aseguró este domingo que el estado de sitio que decretó hace un mes, y que concluye el lunes, permitió controlar a las pandillas que en enero asesinaron a once policías y se amotinaron en las cárceles.

El estado de sitio que fue ratificado por el Congreso permitió a la Policía y al ejército frenar la escalada que emprendió el Barrio 18, una de las pandillas consideradas por Estados Unidos como organización terrorista.

"En los 30 días del estado de sitio, puedo decirles que la estrategia ha dado resultados contundentes", aseguró Arévalo en cadena nacional de radio y televisión.

La medida de fuerza, según Arévalo, permitió cortar "los sistemas de comunicación dentro de las cárceles" y "desbarataron" la coordinación que tenían con las maras o pandillas en las calles.

Las autoridades además capturaron a 83 pandilleros "de alta peligrosidad" y también la policía incautó casi cinco toneladas de cocaína, lo cual figuró como "el decomiso de droga más grande de los últimos 12 años", destacó Arévalo.

También mencionó que durante el estado de sitio redujeron las extorsiones en un 33% y se extraditaron a siete criminales a Estados Unidos.

"Una poderosa herramienta"

"Redujimos a la mitad el número de homicidios comparado con el mismo periodo del año pasado", destacó sin mencionar cifras.

Las autoridades también lograron concluir "el censo penitenciario", lo cual estimó es "una poderosa herramienta para aumentar el control de las cárceles".

Para sostener el "combate" al crimen organizado y los operativos "quirúrgicos" Arévalo adelantó que el martes 17 de febrero decretará "el estado de prevención en todo el país".

"Mantener el control y librarnos del miedo es nuestra prioridad", subrayó.

Según la legislación guatemalteca, el estado de prevención lo decreta el presidente, no requiere la aprobación del Congreso y tiene una vigencia máxima de 15 días.

A diferencia del estado de sitio, bajo el estado de prevención no se pueden hacer capturas sin orden de un juez.