Presidente de Bielorrusia anuncia que buscará la reelección en 2025

25 de febrero de 2024, 8:36 AM

"Estamos todavía a un año de las elecciones presidenciales, muchas cosas pueden cambiar", agregó Lukashenko, según el reporte de la agencia BeITA. "Sabemos sacar conclusiones de nuestros errores. Por eso, que no esperen nada", aseveró, reafirmando que no permitirá a sus detractores impulsar un cambio de poder. Por ello, dijo que no puede "irse mañana", porque sería una traición a su país.