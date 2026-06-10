Prada deja las pasarelas y se va a la Luna con los astronautas de la NASA

La casa de moda italiana Prada presentó el domingo (7.06.2026) una prenda interior diseñada para astronautas de la NASA, en una nueva colaboración con la empresa estadounidense Axiom Space, especializada en infraestructura espacial.

La prenda, denominada Liquid Cooling and Ventilation Garment (prenda de enfriamiento y ventilación líquida), está diseñada para llevarse ajustada al cuerpo y cuenta con tubos de ventilación tejidos directamente en la tela. Su función es ayudar a regular la temperatura de los astronautas durante las misiones espaciales.

Una prenda de alta tecnología para el espacio

La presentación tuvo lugar en una tienda de Prada en Manhattan. Durante el evento, Lorenzo Bertelli, director de marketing de la firma italiana, destacó la amplitud de capacidades y conocimientos que la compañía puede aportar al desarrollo de productos destinados a la exploración espacial.

Por su parte, Jonathan Cirtain, director ejecutivo de Axiom Space, afirmó que la experiencia necesaria para desarrollar tecnologías para el espacio puede provenir de sectores que, a primera vista, parecen no estar relacionados con esta industria.

El nuevo producto amplía la presencia de Prada en el sector espacial tras la colaboración anunciada en 2024 para el desarrollo de un traje espacial destinado a futuras misiones de la NASA. Ese diseño está previsto para utilizarse en el marco del programa Artemis, que busca llevar nuevamente seres humanos a la Luna. Según los planes actuales, Artemis 3 está programada para 2027 y Artemis 4 para 2028.

Moda y espacio: de la inspiración a la participación real

La relación entre la moda y el espacio no es nueva. Durante décadas, el diseño espacial ha servido de inspiración para colecciones, campañas y productos de distintas marcas. Sin embargo, Prada ha pasado de tomar referencias estéticas a participar directamente en el desarrollo de equipamiento vinculado a misiones espaciales.

La iniciativa coincide con un periodo de renovado interés por la exploración espacial, los vuelos comerciales al espacio y los futuros viajes humanos a la Luna. Analistas del sector señalan que esta clase de proyectos permite a las marcas de lujo asociarse con la innovación tecnológica y ganar visibilidad entre potenciales clientes de alto poder adquisitivo atraídos por el turismo espacial.

Otras marcas en la carrera espacial

Empresas privadas como Blue Origin y SpaceX han impulsado proyectos relacionados con este mercado emergente. Otras compañías de moda también han participado en iniciativas similares: Under Armour colabora con Virgin Galactic en el desarrollo de ropa para vuelos espaciales, mientras que Columbia Sportswear ha trabajado con Intuitive Machines en tecnologías textiles para aplicaciones espaciales.

La apuesta de Prada llega además en un momento complejo para la industria del lujo, que intenta recuperarse tras dos años de desaceleración y un contexto internacional marcado por la incertidumbre económica y geopolítica.